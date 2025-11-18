ZÃ¼rcher Weihnachtsmarkt kippt Bargeld-Verbot nach massiver Kritik

Der Weihnachtsmarkt am ZÃ¼richer Hauptbahnhof wollte in diesem Jahr vollstÃ¤ndig bargeldlos werden â€“ inklusive Sanktionen fÃ¼r HÃ¤ndler. Nach deutlichem Widerstand des Volkes folgt nun die Kehrtwende.

Bargeld war nicht mehr vorgesehen

Wie die Bild berichtet, plante der Weihnachtsmarkt “Polarzauber” in ZÃ¼rich dieses Jahr einen radikalen Schritt: Alle StÃ¤nde sollten ausschlieÃŸlich Kartenzahlungen und digitale Zahlungsmethoden akzeptieren. Bargeld war nicht vorgesehen. Besucher sollten mit Kreditkarte, Debitkarte oder Diensten wie Twint, Apple Pay und Google Pay bezahlen. Der Veranstalter prÃ¤sentierte das Modell als zeitgemÃ¤ÃŸ und effizient. Doch der Plan erwies sich schnell als konflikttrÃ¤chtig. Die Besucher, die mitten in der Adventzeit mit einer ungewohnten Umstellung konfrontiert worden wÃ¤ren, zeigten sich gegenÃ¼ber den PlÃ¤nen erbost.

Druck auf HÃ¤ndler: BuÃŸgelder und drohender Ausschluss

Besonders umstritten war die Regelung, nach der HÃ¤ndler bei Annahme von Bargeld ein BuÃŸgeld von 500 Franken (rund 540 Euro) riskieren sollten. Bei Wiederholung drohte sogar der Ausschluss aus dem Markt. Viele Standbetreiber Ã¤uÃŸerten deutliche Bedenken. Sie erklÃ¤rten, ein groÃŸer Teil ihrer Kundschaft zahle traditionell in bar, sodass ein Verzicht auf Bargeld unmittelbar zu UmsatzeinbuÃŸen fÃ¼hren kÃ¶nne. Dazu kommt: ZusÃ¤tzlich zur Standmiete ist eine Umsatzbeteiligung an den Veranstalter fÃ¤llig. Einige HÃ¤ndler vermuteten, dass das Bargeld-Verbot weniger aus ModernisierungsgrÃ¼nden eingefÃ¼hrt wurde, sondern aus Sorge vor unvollstÃ¤ndigen Bargeld-Erfassungen. Der Vertrauensverlust verstÃ¤rkte die Spannungen.

ZunÃ¤chst RÃ¼ckhalt, doch Stimmung drehte sich

Die Schweizerische Bundesbahn als EigentÃ¼merin des Bahnhofs unterstÃ¼tzte das Bargeld-Verbot, ebenso die Stadt ZÃ¼rich, die Ã¶ffentliche PlÃ¤tze fÃ¼r MÃ¤rkte vergibt. Formal stand der Veranstalter damit gut abgesichert da. Doch die Ã¶ffentliche Resonanz fiel anders aus: Die Akzeptanz des Verbots war gering, viele befÃ¼rchteten, dass ein rein digitaler Markt gerade Ã¤ltere Menschen oder spontane Besucher ausschlieÃŸen kÃ¶nnte. Der Versuch, den Weihnachtsmarkt konsequent zu modernisieren, geriet zunehmend in die Kritik. SchlieÃŸlich riefen die Einwohner sogar zum Boykott auf. Am Sonntag lenkte der Veranstalter schlieÃŸlich ein. Auf der Webseite teilte die Polarzauber AG mit, man nehme die geÃ¤uÃŸerten Bedenken ernst und werde deshalb auch in diesem Jahr Bargeld an den StÃ¤nden zulassen. Die Entscheidung dÃ¼rfte vielen HÃ¤ndlern entgegenkommen und trÃ¤gt dazu bei, dass der Markt seine gewohnte ZugÃ¤nglichkeit behÃ¤lt. Ob das Thema in der kommenden Saison erneut auf den Tisch kommt, bleibt offen.

Bargeld laut Freiheitlichen gelebte Freiheit

Der Konflikt in ZÃ¼rich zeigt, wie emotional das Thema Bargeld inzwischen gefÃ¼hrt wird und wie unterschiedlich die EinschÃ¤tzungen Ã¼ber seine Zukunft sind. In Deutschland drÃ¤ngen vor allem Vertreter der AfD darauf, das Bargeld im Grundgesetz besonders zu schÃ¼tzen. In Ã–sterreich verfolgt die FPÃ– ein Ã¤hnliches Ziel und setzt sich ebenfalls fÃ¼r eine verfassungsrechtliche Absicherung ein. Der WÃ¤hrungssprecher der FPÃ– im Nationalrat, Alexander Petschnig, sprach sich erst jÃ¼ngst gegen VorstÃ¶ÃŸe seitens der EU gegen das Bargeld aus:

Die FPÃ– fordert deshalb nicht nur eine gesetzliche Annahmepflicht, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Bargeld im integrationsfesten Kern der Bundesverfassung. Nur so kann man sicher sein, dass auch in Zukunft jeder selbst entscheiden kann, wie er bezahlen will. Und zwar ohne Druck von der Politik und ohne AbhÃ¤ngigkeit von BrÃ¼ssel.