Linke Regierung unter Druck: Drastischer Wandel in Asylpolitik angekÃ¼ndigt

Die britische Regierung unter dem linken Premierminister Keir Starmer reagiert auf ihre schlechten Umfragewerte und plant massive VerschÃ¤rfungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Die pakistanisch-stÃ¤mmige Innenministerin Shabana Mahmood kÃ¼ndigte am Samstag grundlegende Ã„nderungen an, die insbesondere den Weg zu einem dauerhaften Aufenthalt stark verlÃ¤ngern sollen.

Zugang zu StaatsbÃ¼rgerschaft wird Asylanten erschwert

Mahmood erklÃ¤rte: â€žIch werde GroÃŸbritanniens goldenen Pass fÃ¼r Asylsuchende abschaffen.â€œ Bislang erhalten anerkannte FlÃ¼chtlinge einen Schutzstatus fÃ¼r fÃ¼nf Jahre. Danach kÃ¶nnen sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen und spÃ¤ter die StaatsbÃ¼rgerschaft. KÃ¼nftig soll dieser Zeitraum deutlich kÃ¼rzer und zugleich strenger kontrolliert werden: Der FlÃ¼chtlingsstatus soll auf 30 Monate reduziert werden und einer regelmÃ¤ÃŸigen ÃœberprÃ¼fung unterliegen. Zudem sollen Schutzberechtigte in ihre HerkunftslÃ¤nder zurÃ¼ckkehren, sobald diese als sicher eingestuft werden.

Das Innenministerium teilte darÃ¼ber hinaus mit, dass Asylanten kÃ¼nftig sogar 20 Jahre warten mÃ¼ssen, bevor sie einen Antrag auf langfristigen Aufenthalt stellen dÃ¼rfen. Bisher waren es fÃ¼nf Jahre.



