Weniger Aufenthaltstitel, mehr Abschiebungen: Linke Regierung verschÃ¤rft Migrationskurs

GroÃŸbritannien verschÃ¤rft seine AuslÃ¤nderpolitik: KÃ¼nftig mÃ¼ssen Migranten zehn Jahre warten, bevor sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht erhalten â€“ bisher waren es fÃ¼nf Jahre. Ausgenommen von dieser VerschÃ¤rfung sind nur Ã„rzte und PflegekrÃ¤fte. Wer illegal eingereist ist oder sein Visum Ã¼berschritten hat, kann sogar bis zu 30 Jahre warten. Auch auslÃ¤ndische SozialhilfeempfÃ¤nger brauchen Geduld.

Ã–ffentlicher Druck zwingt linke Regierung zum Umdenken

Die Labour-Regierung beugt sich damit dem Ã¼berwiegenden Willen der Briten und will die umfangreichste Reform der legalen Einwanderung seit fast fÃ¼nf Jahrzehnten umsetzen. Ziel ist es, insbesondere Top-Verdiener und Unternehmer zu bevorzugen, die bereits nach drei Jahren dauerhaft bleiben dÃ¼rfen.

Arbeitslose Migranten mÃ¼ssen lange warten

Strengere Regelungen gelten auch fÃ¼r SozialhilfeempfÃ¤nger: Sie mÃ¼ssen kÃ¼nftig 20 Jahre warten, um dauerhaft bleiben zu dÃ¼rfen â€“ das ist viermal so lange wie bisher. Die Regierung schÃ¤tzt, dass ohne die Reform zwischen 2026 und 2030 rund 1,6 Millionen Menschen Anspruch auf unbefristetes Aufenthaltsrecht hÃ¤tten.

Knapp eine Millionen Migranten

Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Nettozuwanderung nach GroÃŸbritannien im MÃ¤rz 2023 einen Rekordwert von 944.000 Personen erreicht hat. Zugleich wurden die Asylregelungen verschÃ¤rft: Asylanten erhalten kÃ¼nftig nur noch vorÃ¼bergehenden Schutz, und Abschiebungen von illegal Eingereisten sollen beschleunigt werden.





