Sepp Schellhorn

Josef Schellhorn tritt von einem in das nächste Fettnäpfchen. Wen wundert’s, dass er von der Krone regelmäßig zum “Kasperl der Woche” gekürt wird.

Foto: Florian Schrötter / BKA

Bundesregierung

15. November 2025 / 12:05 Uhr

Nächstes Fettnäpfchen von Schellhorn: Ohne Einladung zum feinen Dinner!

Böse Zungen behaupten, Neos-Staatssekretär Josef „Achter-Sepp“ Schellhorn habe sich den weiten Weg zur Landeshauptmann-Konferenz nur deshalb angetan, um beim feinen Dinner im „Kogel 3“ dabei sein zu können. Natürlich auf Steuerzahler-Kosten.

Uneingeladen aufgetaucht

Der Deregulierungs-Staatssekretär der Neos sei zur Konferenz nämlich gar nicht eingeladen gewesen, hieß es vonseiten der Organisatoren gegenüber der Kronen Zeitung. Unerwartet und auf Selbsteinladung sei Schellhorn am Donnerstag im Schloss Seggau in Seggauberg (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark aufgetaucht.


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“Er hat sich wohl gefühlt”

Jetzt bestätigte dies auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ): Er, Schellhorn, habe sich wohl selbst eingeladen, „aber die Steiermark sei eben ein wunderbares Bundesland, wohin man gerne kommt. Er hat sich sehr wohl gefühlt“.

Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn im Gourmet-Tempel in Hamburg. Foto: sts_sepp.schellhorn / Instagram

Posting vom Gourmet-Tempel

Dass Schellhorn gutes Essen nicht verachtet, ist seit seinem Instagram-Posting kein Geheimnis mehr. Wie berichtet, veröffentlichte er ein Video, das ihn vor einem tellergroßen Steak im Hamburger Gourmet-Tempel “Grill Royal” zeigt – inklusive passender Rotweinbegleitung. Die Tageszeitung Heute berichtete, dass auf der Speisekarte des Szenelokals an teuerster Adresse der deutschen Hafenstadt neben gegrillter Wachtel, Tartar vom Weideochsen (wahlweise mit Kaviar, 75 Euro) auch feinstes Wagyu Steak um 95 Euro pro 100 Gramm gereicht wird.


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