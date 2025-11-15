Andreas Bablers umstrittene USA-Reise kostete Steuerzahler 14.000 Euro

SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler hatte sich im September einen Kurzurlaub in den USA gegÃ¶nnt â€“ die FPÃ– fragte nach, wie teuer die Reise auf Kosten des Steuerzahlers war. Nun ist die Antwort auf die parlamentarische Anfrage da.

Fast 14.000 Euro fÃ¼r Reise mit fragwÃ¼rdigem Nutzen

Der fÃ¼nftÃ¤gige Trip von Babler und vier Mitarbeitern kostete insgesamt 13.988,31 Euro. Die offengelegten Kosten beinhalten stolze 3.550,50 Euro fÃ¼r Hotels in New York und 1.702,60 Euro fÃ¼r UnterkÃ¼nfte in Washington. FÃ¼r Zugfahrten wurden 1.439,65 Euro verrechnet, hinzu kamen 689,66 Euro fÃ¼r einen Mietwagen in Washington. Die Verpflegung schlug mit 42,88 Euro in Washington und 59,92 Euro in New York zu Buche. Den grÃ¶ÃŸten Anteil machten die FlÃ¼ge mit 6.503,10 Euro aus.

Teurer Trip wÃ¤hrend Diskussion um Pensions-KÃ¼rzungen

Babler war damals nach New York gereist, wÃ¤hrend in Ã–sterreich Ã¼ber Einsparungen bei den Pensionisten verhandelt wurde â€“ was fÃ¼r einigen Unmut sorgte. In den USA traf er sich mit einer Senatorin zu GesprÃ¤chen Ã¼ber leistbares Wohnen. Zudem Ã¼bergab er als Kulturminister der Familie des Komponisten Walter Benedikt jene Musik-NotenblÃ¤tter, die diesem in der Zeit des Nationalsozialismus entwendet worden waren.

PrÃ¤sident, Kanzler und AuÃŸenminister ohnehin in New York

Babler wollte damals keine Angaben Ã¼ber die Ausgaben machen. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz erklÃ¤rte, die persÃ¶nliche Ãœbergabe der NotenblÃ¤tter durch Babler sei â€žnicht notwendigâ€œ gewesen. In der Woche nach Bablers Reise waren BundesprÃ¤sident Alexander van der Bellen, Kanzler Christian Stocker (Ã–VP) und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger nÃ¤mlich ohnehin in New York gewesen.

