Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger traf sich unter anderem mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha. Die Kosten fÃ¼r die Reise muss ihr Ressort nun offenlegen.

Foto: BMEIA /@michaelgruberphoto

Bundesregierung

21. Feber 2026 / 09:02 Uhr

Zum vierten Mal in Kiew: Wie viel kostete Meinl-Reisingers neuester Ukraine-Ausflug?

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger ist bereits zum vierten Mal in Kiew zu Gast. Am gestrigen Freitag traf sie dort unter anderem AuÃŸenminister Andrij Sybiha sowie den stellvertretenden Premierminister fÃ¼r europÃ¤ische Integration, Taras Katschka. Das hat jetzt Konsequenzen, denn die FPÃ– will wissen, wie viel der Besuch die Ã¶sterreichischen Steuerzahler kostet.

Ampel-Parteien und GrÃ¼ne mit an Bord

Begleitet wurde Meinl-Reisinger von Abgeordneten von Ã–VP, SPÃ– und Neos. Die Freiheitlichen wollten die Ministerin nicht begleiten und verwiesen auf die NeutralitÃ¤t. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sieht in der Reise eine Provokation â€“ auch weil Meinl-Reisinger kÃ¼rzlich mit dem ukrainischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde:


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Vielleicht ist das der Preis ihres Ordens, dass sie die ganze Zeit rund um Selenskyj “schwÃ¤nzelnâ€˜”und ihm die Aufwartung machen muss. Es ist an Zynismus kaum zu Ã¼berbieten: WÃ¤hrend in Ã–sterreich die Wirtschaft abstÃ¼rzt und die BevÃ¶lkerung unter der Rekordteuerung leidet, jettet Frau Meinl-Reisinger im Monatsrhythmus fÃ¼r teure PR-Shows nach Kiew.

Meinl-Reisinger kann sich in Kiew bewerben

Die Ministerin ist bekanntlich schon lange Stammgast in Kiew â€“ und offenbar Ã¶fter in der Ukraine als in ihrem eigenen Ministerium, mutmaÃŸte Schnedlitz. Sein Tipp an die Neos-Chefin: â€žWenn ihr Herz so sehr fÃ¼r die Ukraine schlÃ¤gt, soll sie sich doch gleich dort als AuÃŸenministerin bewerben, anstatt den Ã–sterreichern weiter auf der Tasche zu liegen.â€œ Ihr Amtseid gelte schlieÃŸlich der Republik Ã–sterreich und nicht der Selenskyj-Regierung. Er schloss sich dem blauen Parteichef Herbert Kickl an: â€žWir geben sie aber gerne her, wenn die Ukraine sie haben will!â€œ

Einheitspartei gegen Willen der Ã–sterreicher

Dass nicht nur die Ampel-Parteien, sondern auch die GrÃ¼nen widerspruchslos mitmachen und Meinl-Reisinger begleiten, ist fÃ¼r Schnedlitz ein Offenbarungseid, der die â€žganze Heuchelei der Einheitsparteiâ€œ zeige. Diese wÃ¼rden Beifall klatschen, wÃ¤hrend die AuÃŸenministerin die NeutralitÃ¤t mit FÃ¼ÃŸen trete und Millionen an Steuergeld in das â€žukrainische Fass ohne Bodenâ€œ werfe â€“ und das auch noch gegen den Mehrheitswillen der BevÃ¶lkerung.

FPÃ– fordert AufklÃ¤rung Ã¼ber Kosten

Schnedlitz will deshalb wissen, was der neueste Ukraine-Aufenthalt der AuÃŸenministerin und ihrer Delegation gekostet hat. Mit einer parlamentarischen Anfrage soll Transparenz geschaffen werden. Denn fÃ¼r Schnedlitz ist klar:

Die Ã–sterreicher haben ein Recht zu erfahren, was dieser teure Kriegstourismus kostet, wÃ¤hrend im eigenen Land der Sparstift angesetzt wird!


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