Meinl-Reisinger und Selenskyj

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger ist inzwischen Stammgast beim ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj. Jetzt reiste sie mit einer Parlamentsdelegation erneut nach Kiew.

Foto: Â© BMEIA/ Michael Gruber

Bundesregierung

20. Feber 2026 / 12:55 Uhr

Meinl-Reisinger reist erneut nach Kiew â€“ ohne freiheitliche Begleitung

Sie tut es schon wieder: Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger reist bereits zum vierten Mal in die Ukraine. Treffen wird sie dort am heutigen Freitag erneut PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj. Mandatare der FPÃ– wollten die AuÃŸenministerin nicht begleiten.

Was hat Meinl-Reisinger diesmal im GepÃ¤ck?

Die Neos-Chefin hatte sich bekanntlich lÃ¤ngst um die Ukraine verdient gemacht â€“ und wurde sogar von Selenskyj mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Das hatte fÃ¼r einigen Unmut gesorgt, denn transparent gemacht wurde die Ehrung erst spÃ¤ter. KÃ¼rzlich gab es fÃ¼r Kiew auch noch ein neues groÃŸzÃ¼giges Geldgeschenk: Drei Millionen Euro an Hilfen gab es aus dem Ã¶sterreichischen Katastrophenfonds fÃ¼r Kiew zu den zusÃ¤tzlichen Geldern obendrauf. Damit machte die deshalb auch als “Nato-Beate” bekannte Ministerin sich zwar in dem Kriegsland beliebt, nicht aber in der eigenen BevÃ¶lkerung, in der eine klare Mehrheit solche Finanzhilfen ablehnt.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

FPÃ– beruft sich auf NeutralitÃ¤t

Neben Journalisten werden auch vier Abgeordnete die Ministerin begleiten: Neos-Mandatarin Henrike BrandstÃ¶tter, Ã–VP-Sicherheitssprecher Ernst GÃ¶dl, Pia Maria Wieninger (SPÃ–) und der grÃ¼ne Abgeordnete David StÃ¶gmÃ¼ller. Nicht dabei sind jedenfalls die Freiheitlichen, die auf die Reise in das Kriegsland verzichten wollen: Es sei “prinzipiell nicht mit der NeutralitÃ¤t vereinbar, in ein kriegsfÃ¼hrendes Land zu fahren”, stellte man dort klar. Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator fÃ¼r den Ukraine-Wiederaufbau, wird hingegen vor Ort sein.

Meinl-Reisinger als Sachspende fÃ¼r die Ukraine

Mit der neuerlichen Reise ins Kriegsgebiet gibt Meinl-Reisinger den satirischen Pointen von Herbert Kickl beim Aschermittwoch in Ried neue Nahrung. Der FPÃ–-Chef meinte, dass die Neos-AuÃŸenministerin schon Ã¶fter in Kiew sei, als in ihrem BÃ¼ro. Den Ã–sterreichern wÃ¤re es schon lieber, wenn Selenskyj Meinl-Reisinger in seine Regierung aufnehmen wÃ¼rde. “Wir geben sie gerne als Sachspende an die Ukraine. Aber Selenskyi mÃ¶chte wohl lieber das Geld”, sagte Kickl zum Gaudium des Publikums.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

21.

Mai

14:44 Uhr
21. Mai 2026

BIPâ€‘Prognose: Ã–sterreich bleibt EUâ€‘Schlusslicht, Energieschock bremst Aufschwung

21. Mai 2026

AfD in Sachsen Richtung absolute Mehrheit, Kretschmers CDU im freien Fall

21. Mai 2026

“Remigrations”-Maulkorb fÃ¼r FÃ¼rst: Einheitspartei beklagt sich Ã¼ber “extremistische Sprachmuster”

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Wir sind nicht rechtsextrem, sondern wir haben nur extrem oft recht!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.