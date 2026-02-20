Meinl-Reisinger reist erneut nach Kiew â€“ ohne freiheitliche Begleitung

Sie tut es schon wieder: Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger reist bereits zum vierten Mal in die Ukraine. Treffen wird sie dort am heutigen Freitag erneut PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj. Mandatare der FPÃ– wollten die AuÃŸenministerin nicht begleiten.

Was hat Meinl-Reisinger diesmal im GepÃ¤ck?

Die Neos-Chefin hatte sich bekanntlich lÃ¤ngst um die Ukraine verdient gemacht â€“ und wurde sogar von Selenskyj mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Das hatte fÃ¼r einigen Unmut gesorgt, denn transparent gemacht wurde die Ehrung erst spÃ¤ter. KÃ¼rzlich gab es fÃ¼r Kiew auch noch ein neues groÃŸzÃ¼giges Geldgeschenk: Drei Millionen Euro an Hilfen gab es aus dem Ã¶sterreichischen Katastrophenfonds fÃ¼r Kiew zu den zusÃ¤tzlichen Geldern obendrauf. Damit machte die deshalb auch als “Nato-Beate” bekannte Ministerin sich zwar in dem Kriegsland beliebt, nicht aber in der eigenen BevÃ¶lkerung, in der eine klare Mehrheit solche Finanzhilfen ablehnt.

FPÃ– beruft sich auf NeutralitÃ¤t

Neben Journalisten werden auch vier Abgeordnete die Ministerin begleiten: Neos-Mandatarin Henrike BrandstÃ¶tter, Ã–VP-Sicherheitssprecher Ernst GÃ¶dl, Pia Maria Wieninger (SPÃ–) und der grÃ¼ne Abgeordnete David StÃ¶gmÃ¼ller. Nicht dabei sind jedenfalls die Freiheitlichen, die auf die Reise in das Kriegsland verzichten wollen: Es sei “prinzipiell nicht mit der NeutralitÃ¤t vereinbar, in ein kriegsfÃ¼hrendes Land zu fahren”, stellte man dort klar. Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator fÃ¼r den Ukraine-Wiederaufbau, wird hingegen vor Ort sein.

Meinl-Reisinger als Sachspende fÃ¼r die Ukraine

Mit der neuerlichen Reise ins Kriegsgebiet gibt Meinl-Reisinger den satirischen Pointen von Herbert Kickl beim Aschermittwoch in Ried neue Nahrung. Der FPÃ–-Chef meinte, dass die Neos-AuÃŸenministerin schon Ã¶fter in Kiew sei, als in ihrem BÃ¼ro. Den Ã–sterreichern wÃ¤re es schon lieber, wenn Selenskyj Meinl-Reisinger in seine Regierung aufnehmen wÃ¼rde. “Wir geben sie gerne als Sachspende an die Ukraine. Aber Selenskyi mÃ¶chte wohl lieber das Geld”, sagte Kickl zum Gaudium des Publikums.