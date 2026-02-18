â€žZornbinkerlâ€œ Babler, â€žBuddhaâ€œ Stocker: Kickl in Hochform beim Auftritt in Ried

Herbert Kickl in Hochform. Als gebÃ¼rtiger KÃ¤rntner, der den Villacher Fasching anscheinend verinnerlicht hat, fand der FPÃ–-Chef genau den richtigen Humor, um beim politischen Aschermittwoch in Ried die Halle zum Toben zu bringen.Â

“Krone” sorgte fÃ¼r ungewolltes Gaudium

Da sorgte die Kronen Zeitung gleich zu Beginn der Aschermittwoch-Rede fÃ¼r ungewolltes Gaudium. Kickl sagte, er habe am Mobiltelefon die Schlagzeile â€žRiesenandrang in Ried, Kanzler gerade eingetroffenâ€œ gesehen – â€žda haben wir nichts dagegenâ€œ, so Kickl.Â

Prachtexemplar eines Vizekanzlers

Ziel seiner satirischen Attacken war aber die Bundesregierung. Jede StraÃŸenbahngarnitur habe mehr AnhÃ¤nger als das â€žZornbinkerlâ€œ Andreas Babler. Er sei das nÃ¤chste Prachtexemplar eines Vizekanzlers nach Werner Kogler von den GrÃ¼nen.Â

Stocker will Ã–sterreich aus Krise meditieren

Kickl bezeichnete Ã–VP-Kanzler Christian Stocker als â€žBuddhaâ€œ, der Ã–sterreich aus der Krise meditieren wolle. Gemeinsam mit seinen Koalitionspartnern sei er im Rollator-Modus unterwegs, daher gebe es auch keinen Aufschwung. Wer das behaupte in der Versager-Regierung, wÃ¼rde â€žFake Newsâ€œ verbreiten.Â

Geschlechtsumwandlung bei WÃ¶ginger

Kickl unterstellte Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger, dass er eine Geschlechtsumwandlung vorhat, falls er im Postenschacher-Prozess verurteilt wird. Als â€žAugustineâ€œ brÃ¤uchte er dann nicht zurÃ¼cktreten.

“Ich stehe hier als Hitparaden-StÃ¼rmer”

Kickl sagte, er sei zum vierten Mal in Ried. Der Unterschied zu frÃ¼her: â€žDiesmal stehe ich hier als Hitparaden-StÃ¼rmerâ€œ. Das Lied â€žImmer vorwÃ¤rts, FPÃ–â€œ sei in den Ã–3-Charts von null auf 20 geklettert. “Damit liege ich bei Umfragen plÃ¶tzlich nicht nur vor Stocker und Babler, sondern in den Charts auch vor Bruce Springsteen und Lady Gaga, und damit meine ich nicht die Dame im AuÃŸenministeriumâ€œ.

“Immer rÃ¼ckwÃ¤rts, SPÃ–”, und fÃ¼r Ã–VP: “Spiel mir das Lied vom Tod”

Als Reaktion auf diesen Erfolg riet Politik-Berater Peter Filzmaier dazu, dass auch andere Parteien einen Hit schreiben sollten. Die Titel dafÃ¼r hat Kickl bereits parat: â€žImmer rÃ¼ckwÃ¤rts, SPÃ–â€œ fÃ¼r die Roten und fÃ¼r die Ã–VP fiel ihm der Klassiker â€žSpiel mir das Lied vom Todâ€œ ein.

Selenskyj nimmt lieber das Geld

Ihn, Kickl, habe es gewundert, dass Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger nicht mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj beim Opernball aufgetaucht sei. â€žAber wahrscheinlich geht sie ihm schon genauso auf die Nerven wie unsâ€œ, vermutete der FPÃ–-Chef. Selenskyj wolle Meinl-Reisinger auch nicht haben, â€žder nimmt lieber das Geldâ€œ.

Die ganze Rede von Herbert Kickl beim politischen Aschermittwoch in Ried kÃ¶nnen Sie via YouTube auf FPÃ– TV sehen:

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