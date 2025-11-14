Dollarzeichen im Auge: Windkraft-Boom nach 137 Lobbyisten-Treffen mit EU-Kommission

Sogar die Internationale Energieagentur (IEA) ist auf den Zug der Klimabewegten aufgesprungen. FÃ¼r sie sind saubere Energien â€žnicht nur ein Gebot des Klimaschutzes, sondern auch ein dringendes Gebot der nationalen Sicherheitâ€œ.

Beinhartes Lobbying zeigt Erfolg

EU-Abgeordneter Gerald Hauser (FPÃ–) sieht diese Einstellung als Ergebnis geschickter Lobbyarbeit. Etwa der Windrad-Lobby. â€žLaut dem EU-Transparenzregister hat die Lobby-Organisation ‘WindEurope’ allein 137 Termine mit der EU-Kommission wahrgenommen. Dazu kommen weitere Termine mit Abgeordneten und weitere Lobbyisten, die dieses Thema verfolgen.â€œ

Wunschkonzert in BrÃ¼ssel

Und die Politik folgte und verordnete den EuropÃ¤ern strenge Klima-Auflagen. â€žDiese Treffen sind kein Zufall â€“ sie sind Teil eines Systemsâ€œ, betont Hauser in einer aktuellen Pressemitteilung. Die FPÃ– kritisiert, dass BrÃ¼ssel unter dem Deckmantel des â€žGreen Dealâ€œ Umwelt und Gesundheit opfere.

Gerade in Tirol folge die Ã–VP aus Hausers Sicht unhinterfragt den Vorgaben fÃ¼r WindrÃ¤der aus BrÃ¼ssel: â€žDie Ã–VP unterstÃ¼tzt mit FÃ¶rderungen die ZerstÃ¶rung unserer einzigartigen Bergwelt. Das ist ein Anschlag auf unsere Almen, unsere Kultur und unsere IdentitÃ¤t. Tirol muss windradfrei bleiben!â€œ

Auch wirtschaftliche und gesundheitspolitische Frage

Auch fÃ¼r den Tourismus sieht er unabsehbare Folgen:

Kein Gast kommt nach Tirol, um WindrÃ¤der zu sehen.

Neben den landschaftlichen und Ã¶kologischen SchÃ¤den durch Windradbau und ZufahrtsstraÃŸen warnt Hauser vor gesundheitlichen Risiken: â€žDer von WindrÃ¤dern erzeugte Infraschall kann kilometerweit wirken und zu SchlafstÃ¶rungen, Herzrasen oder AngstzustÃ¤nden fÃ¼hren. Wer solche Belastungen zulÃ¤sst, handelt verantwortungslos.â€œ

Informationsveranstaltung Ã¼ber WindrÃ¤der

Zur AufklÃ¤rung Ã¼ber die negativen Auswirkungen lÃ¤dt Hauser am Montag im EU-Parlament zu einer Informationsveranstaltung ein. â€žIn den Mainstream-Medien hÃ¶rt man nur Positives â€“ wir zeigen die andere Seiteâ€œ, kÃ¼ndigt er an.

Mit seiner Kritik ist Hauser aber nicht allein. Denn immer offensichtlicher wird die â€žVerflechtung von Politik und Industrieâ€œ, die den Windkraftausbau beschleunigt und alternative Perspektiven in den Hintergrund drÃ¤ngt. Der â€žWandelâ€œ â€“ so scheint es â€“ ist offensichtlich das Ergebnis intensivster Interessensvertretung.