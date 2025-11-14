Auf einem E-Roller entdeckt wurde der Syrer auf Grund seines auffÃ¤lligen Verhaltens (Symbolbild).

Foto: Hangman'sDeath / wikimediacommons.org (CC0 1.0)

Wien-Favoriten

14. November 2025 / 16:04 Uhr

Nach RaubÃ¼berfall: AuffÃ¤lliger Fahrstil wurde gesuchtem Syrer zum VerhÃ¤ngnis

Ein 27-jÃ¤hriger Syrer wurde in Wien-Favoriten von der Polizei festgenommen, nachdem die Beamten auf den E-Roller-Lenker aufmerksam geworden waren, weil er sich auffÃ¤llig verhielt. Bei der Kontrolle am gestrigen Donnerstagabend in der Laxenburger StraÃŸe stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Festnahme-Anordnung wegen schweren Raubes bestand.

Syrer wird bewaffneter RaubÃ¼berfall vorgeworfen

Der Migrant steht im dringenden Verdacht, am 10. Oktober einen 30-JÃ¤hrigen in dessen Wohnung Ã¼berfallen zu haben. Unter Vorhalt eines Messers soll er das Opfer bedroht und anschlieÃŸend dessen Mobiltelefon sowie Bankomatkarte gestohlen haben. Danach flÃ¼chtete der VerdÃ¤chtige.


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Messer in der “Waffenverbotszone”

Auch bei der Festnahme des Syrers spielte ein Messer eine Rolle: Die Polizei fand ein Spring- und ein Klappmesser sowie Pfefferspray bei dem Mann. Damit verstieÃŸ er nicht nur gegen ein bereits bestehendes Waffenverbot, sondern befand sich zudem in einer der vielbelÃ¤chelten “Waffenverbotszonen“. Der VerdÃ¤chtige wurde angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Quelle: LPD Wien


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