Flughafen-Polizei

Bei Schwerpunkt-Kontrollen am Flughafen Wien Schwechat tappen immer wieder Bezieher von Pflegegeld, Arbeitslosengeld oder Invaliditätspension in die Falle.

Foto: oberaichwald / pixabay.com

Sozialbetrug

31. Oktober 2025 / 08:41 Uhr

Bosnier mit Rollator täuschte Inkontinenz vor, machte aber “Urlaub” im Ausland

Ein besonders krasser Fall von Betrug ging nun der Task Force Sozialleistungsbetrug (TF SOLBE) ins Netz.

Ein in Neunkirchen wohnhafter 59-jähriger Bosnier war bei der Pensionsversichungsanstalt (PVA) mit einem Rollator vorgefahren und täuschte schwere Leiden wie Inkontinenz vor. Dennoch verbrachte der Mann den Großteil der vergangenen Jahre im Ausland.

400.000 Euro erschlichen

Aufgeflogen ist dieser Fall – wie die Tageszeitung Heute berichtete – bei Schwerpunkt-Kontrollen am Flughafen Wien Schwechat. Dort tappen immer wieder Bezieher von Pflegegeld, Arbeitslosengeld oder Invaliditätspension in die Falle.

So auch der Bosnier aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, der rund 400.000 Euro erschlichen haben soll. Er sitzt sei Juni in Haft. Er ist einer von 550 Fällen in Niederösterreich, die allein 2025 aufgedeckt wurden – mit 3,5 Millionen Schaden.

Seit Gründung der Einheit im Jahr 2019 durch den damaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) führten die Ermittler mehr als 3.000 Verfahren mit einer Gesamtschadenssumme von über 25 Millionen Euro.

