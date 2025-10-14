Oberst Markus Reisner

“Der nächste Experte im Tarnanzug im ORF” – solche und weitere Beschimpfungen muss Bundesheer-Oberst Markus Reisner derzeit über sich ergehen lassen.

Foto: Screenshot / ORF ON

14. Oktober 2025 / 12:50 Uhr

„Landesverräter“: Sturm der Entrüstung im Netz nach Reisners Kriegs-Aussage

Bundesheer-Oberst Markus Reisner sagte im ORF, dass „wir uns im hybriden Krieg“ befinden. Damit löste er einen Sturm der Entrüstung im Netz aus.

“Wichtigtuer im Tarnanzug”

Die Beschimpfungen in den Kommentaren reichen von „Landesverräter“ bis „Wichtigtuer im Tarnanzug“. Übel genommen wird dem Bundesheer-Offizier folgende Aussage in einer „ZIB“-Sendung:

Wir sind bereits in einem hybriden Krieg – das klingt jetzt zwar gefährlich und bedrohlich, aber tatsächlich ist es wirklich der Umstand, dass wir erkennen müssen, dass die traditionelle Art des Krieges, wie wir ihn kennen, verändert hat.

Wie berichtet, ist der Aufschrei in den sozialen Medien groß, denn warum sollten „wir“ uns im Krieg befinden – als Land mit einer in der Bundesverfassung verankerten, immerwährenden Neutralität?

Amis, Russen und Chinesen brauchen keine Spionage-Drohnen

„Ein Generalsekretär verrenkt sich für einen ORF-Romy“, schrieb Christian W., „Schon bald wird jeder einen kennen, der russische Drohnen gesehen hat (Satire off)“, kommentierte Johann P. Und Franz W. beschreibt, was sich wohl viele nach dieser Aussage von Reisner gedacht haben:

Egal ob Ami, Russe oder China, die schauen uns mit ihren Satelliten auf die Uhr und das seit den 70ern. Wer da glaubt, die brauchen TEMU Drohnen um irgendwelche Objekte auszuspionieren, der sollte weiterhin Playstation spielen.

“Neutralitätspolitisch bedrohlich”

Nicht gerade schmeichelhaft fällt der Kommentar von Bernhard W. aus, der meinte:

Der nächste Experte im Tarnanzug im ORF. Den ersten kennen wir, und was er vollbracht und geleistet hat auch! Zivilversager.

Robert M. nimmt ORF-Experten nicht ernst, „leider alles Vollpfosten“, während Andreas Bernhard zum Schluss kommt:

Ich empfinde diesen von der Leine gelassen Kommentator des österreichischen Bundesheeres und sich als militärtisch omnipotent vermarkteten Selbstdarsteller Reisner mittlerweile als neutralitätspolitisch bedrohlich und denke, dass ihn jeder andere Verteidigungsminister, als die militärisch und für eine solche Stelle, gleichermaßen wie Meinl-Reisinger, auch politisch völlig inkompetente Frau Tanner, längst aus dem Verkehr gezogen hätte.

