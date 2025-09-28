Die groß angekündigten und am Ende doch sehr bescheiden ausgefallenen Protestaktionen gegen den Parteitag der FPÖ in Salzburg haben nun juristische Konsequenzen.

Foto: unzensuriert.at

Linksextremismus

28. September 2025 / 14:07 Uhr

Störaktionen gegen FPÖ-Parteitag: acht Anzeigen gegen linke Chaoten

Während des Bundesparteitags der FPÖ in Salzburg hatten sich drei linke “Aktivisten” auf das Dach der Salzburger Messehalle geschlichen und sich von dort abgeseilt. Weitere fünf Chaoten blockierten am gestrigen Samstag die Zufahrt, um Teilnehmer und Gäste des Parteitags zu behindern – allerdings blieb die kleine Versammlung der “Antifaschisten” ohne Erfolg. Polizei-Anordnungen verweigerten alle Beteiligten. Die erfolglosen linken Störaktionen haben jetzt ein juristisches Nachspiel.

Drei Frauen und fünf Männer angezeigt

Die Polizei griff ein, stellte die Identitäten der Störer fest und zeigte alle acht Personen wegen Verwaltungsübertretungen an. Es handelt sich dabei nach Angaben der Salzburger Landespolizeidirektion um fünf Männer und drei Frauen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

28.

Sep

14:07 Uhr
28. September 2025

Störaktionen gegen FPÖ-Parteitag: acht Anzeigen gegen linke Chaoten

28. September 2025

Nach Triumph am Parteitag fragt „Krone“: Kann man Herbert Kickl wirklich lieben?

28. September 2025

Zwischen Erfolg und Krise: Mileis Kurs vor entscheidender Zwischenwahl

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.