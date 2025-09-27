Groß angekündigt waren die linken Protestaktionen gegen den FPÖ-Bundesparteitag in Salzburg – zu sehen waren die “Aktivisten” allerdings kaum.

Foto: unzensuriert.at

FPÖ

27. September 2025 / 11:05 Uhr

FPÖ-Parteitag startet mit erfolglosen linken Störaktionen

850 Delegierte treffen sich in Salzburg zum Parteitag der FPÖ und holen jenen Parteitag nach, der eigentlich schon im Juni stattfinden sollte. Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt: Statt in Kitzbühel wird nun am heutigen Samstag in Salzburg über die Führung der Partei abgestimmt. Unzensuriert ist als Beobachter dabei.

Internationale Grüße

Begonnen hat der Parteitag mit zahlreichen Videobotschaften von internationalen Verbündeten der Freiheitlichen: Von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, über Matteo Salvini (Lega Nord) und AfD-Chefin Alice Weidel kamen ermutigende Worte und gute Wünsche zum Parteitag.

“Omas gegen Rechts” demonstrieren gegen Parteitag

Groß angekündigt waren linke Störaktionen, die allerdings sehr bescheiden ausfielen: Zwei linke Aktivisten seilten sich von der Salzburger Messehalle ab, in dem der Parteitag stattfindet. Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten unter anderem die altbekannten “Omas gegen Rechts” und einige wenige ihrer Gesinnungsgenossen. Den Delegierten und Pressevertretern konnten die “Antifaschisten” den Weg zum Parteitag allerdings nicht blockieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

27.

Sep

11:05 Uhr
27. September 2025

FPÖ-Parteitag startet mit erfolglosen linken Störaktionen

27. September 2025

Drei Fotografen für Reise von VdB, Stocker und Meinl-Reisinger nach New York

27. September 2025

Brüssel gegen Europäer: Ungeachtet der Ablehnung arbeitet Brüssel am digitalen Euro

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.