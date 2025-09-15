FPÖ-Anfrage an EU-Kommission deckt auf: Geimpfte sind Versuchskaninchen

Eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Gerald Hauser brachte die EU-Kommission dazu, einzugestehen, dass die im Dezember 2020 zugelassenen Covid-19 Impfstoffe nicht von einer vollständigen Datenlage gedeckt waren und deswegen nur eine bedingte Zulassung erfahren haben. Damit erwies sich die nächste sogenannte „Verschwörungstheorie“ als wahr – Millionen Europäer sind unwissend Teil eines großen Impf-Experiments geworden.

Für Zulassung benötigte Daten fünf Jahre zu spät erfasst

Eine neue amerikanische Arbeitsgruppe des US Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) untersucht momentan alle verfügbaren und bisher unveröffentlichte Daten zu Covid-19 Impfstoffen. Das Augenmerk der Untersuchung richtet sich auf die Risiko-Nutzen-Analyse, Erhebung von Nebenwirkungen, mögliche Verunreinigungen sowie den Verbleib von mRNA und Spike-Proteinen im Körper. Diese Prüfung der Datenlage geschehe laut Hauser fünf Jahre zu spät.

USA im Umgang mit Covid-Impfstoffen Vorbild

Für Hauser ist der Umgang der USA mit den mRNA-Impfstoffen, veranlasst durch Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., beeindruckend. Alle Notfallzulassungen für Covid 19-Impfstoffe wurden am 27. August aufgehoben. Der Zugang zu diesen wurde damit de facto für gesunde Erwachsene unter 65 Jahren und Kinder ohne Vorerkrankungen geschlossen. Die EU hingegen impft weiterhin Schwangere, Babys, Kinder und gesunde Menschen mit der von Mängeln behafteten mRNA-Impfung.

EU muss Kehrtwende in Impfpolitik machen

Motiviert durch den neuen amerikanischen Weg will Hauser von der EU-Kommission wissen, „ob die Zulassungen der Covid-19 Impfungen für Babys, Schwangere, und gesunde Menschen aufgehoben werden.“ Der FPÖ-Abgeordnete möchte außerdem erfahren, wer in der EU-Kommission für mögliche Impfschäden Schuld trägt und wie der Standpunkt der Kommission zu immer noch fehlenden Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe ist.

Hauser ist überzeugt, dass es für die EU längst überfällig ist, sich am Beispiel der USA zu orientieren und eine Kehrtwende in der Impfpolitik einzuleiten: