Geheimes EU-Planspiel enthüllt: Gerald Hauser deckt “Blue Orchid” auf!

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser hatte im März 2025 eine Anfrage an die Europäische Kommission gestellt, um Informationen über die Vorbereitung auf die Covid-19-Pandemie zu erhalten. Hintergrund ist eine frühere Anfrage Hausers zum Thema Pandemie-Vorsorge, die er bereits 2022 im österreichischen Nationalrat eingebracht hatte. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hatte geantwortet und von vier verschiedenen Planspielen in den USA berichtet.

Hauser fragte auch in Brüssel nach

Hauser hakte daraufhin auch im Europäischen Parlament nach und wollte unter anderem wissen: War die Europäische Kommission bei den in den USA seit dem Jahr 2000 durchgeführten Pandemie-Planspielen beteiligt? Führte die Kommission selbst Planspiele oder Simulationen durch? Wurden diese Planspiele zur Vorbereitung auf eine Pandemie genutzt?

EU organisierte eigenes Planspiel

Die Kommission bestätigte, dass sie nicht an den US-Planspielen beteiligt war. Allerdings organisierte die Kommission gemeinsam mit der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC am 8. Februar 2019 ein eigenes Planspiel unter dem Namen „Blue Orchid“. Dabei handelte es sich um eine Simulation zur Vorbereitung auf mögliche Pandemien.

Brüssel lässt jede Transparenz vermissen

Details zu den Inhalten, den Beteiligten und den Ergebnissen des Planspiels wurden bislang nicht veröffentlicht. Auf den offiziellen Seiten der Kommission finden sich keine Informationen zu „Blue Orchid“.

Weitere Aufklärung gefordert

Hauser will nicht locker lassen: Er will nun unter anderem wissen, welche zentralen Inhalte die Übung hatte, welche Ergebnisse gewonnen wurden und wie diese Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden könnten.