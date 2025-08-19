Gerhard Karner und Polizei

Die Ausländergewalt in Wien explodiert, aber außer dem Verhängen nutzloser “Waffenverbotszonen” fällt ÖVP-Innenminister Gerhard Karner nichts ein.

Foto: Spitzi / depositphotos.com / unzensuriert

Wien

19. August 2025 / 15:58 Uhr

Yppenplatz, Westbahnhof: Gewalt und Messerstechereien am laufenden Band

Vor zehn oder 15 Jahren war Wien noch eine relativ friedliche, sichere Stadt. Dank SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, diversen gewissenlosen ÖVP-Innenministern und Angela Merkels „Wir schaffen das“ haben sich Sicherheitsempfinden und Straßenbild der Bundeshauptstadt drastisch verändert. Und die Polizei sieht sich tagtäglich mit Massenschlägereien und Messerstechereien konfrontiert. Zwei solche “Einzelfälle” fanden gestern, Montagabend, innerhalb von nur wenigen Stunden statt.

Karners “Waffenverbotszone” erneut Brennpunkt

Den Anfang machten gegen 21.50 Uhr am mittlerweile berüchtigten Yppenplatz in Wien-Ottakring mindestens acht Personen, die an einer Massenschlägerei beteiligt waren. Die von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner mit großem Tamtam verhängte “Waffenverbotszone” scheint sich nicht zu den “Schutzsuchenden” herumgesprochen zu haben. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass einer von ihnen sein Messer zückte und einen Kontrahenten am Unterarm verletzte? Jedenfalls konnte die Polizei sechs Personen im Alter von 20 bis 25 Jahren mit syrischer beziehungsweise ungeklärter Staatsbürgerschaft anhalten. Die Tatwaffe konnte nicht aufgefunden werden, berichtet die Polizei.

Es wurden Anzeigen wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung sowie der Teilnahme an einem Raufhandel erstattet.

Messerattacke vor U-Bahn-Station Westbahnhof

Weiter ging es dann gegen 23.40 Uhr beim Wiener Westbahnhof. Nach einem Raufhandel zwischen sechs Personen wurde dort ein 14-jähriger Tatverdächtiger syrischer Staatsangehörigkeit festgenommen. Der Jugendliche soll laut Polizeibericht einen 37-jährigen Österreichischer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Nach einer kurzen Flucht konnte der Minderjährige in der nahegelegenen Gerstnerstraße gestellt und festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt. Das Opfer wurde von der alarmierten Rettung notfallmedizinisch versorgt und in stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

19.

Aug

15:58 Uhr
19. August 2025

Yppenplatz, Westbahnhof: Gewalt und Messerstechereien am laufenden Band

19. August 2025

“Der Standard” packt Nazi-Keule gegen Freiheitliche Jugend aus

19. August 2025

Und sie bewegt sich doch: Nach Rechnungshofkritik lenkt Ärztekammer ein

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.