IS-TÃ¼rke erneut vor Gericht: Milde Strafe fÃ¼r Westbahnhof-Terrorist

Ein 15-jÃ¤hriger TÃ¼rke stand am heutigen Dienstag abermals vor dem Wiener Landesgericht, nachdem er im Februar 2025 im Zusammenhang mit AnschlagsplÃ¤nen um den Wiener Westbahnhof verurteilt worden war. Wieder ging es um schwerwiegende VorwÃ¼rfe mit terroristischem Hintergrund.

HaftstraÃŸe fÃ¼r gefÃ¤hrliche Drohung

Im November hatte ihn das Einsatzkommando Cobra erneut festgenommen â€“ diesmal wegen des Verdachts eines â€žversuchten verbrecherischen Komplottsâ€œ. Zu Prozessbeginn wies der TÃ¼rke, der auch die Ã¶sterreichische StaatsangehÃ¶rigkeit besitzt, die Anschuldigungen jedenfalls zurÃ¼ck. Er bestritt, jemals ernsthaft versucht zu haben, Waffen zu beschaffen. Das Gericht folgte der Argumentation der Verteidigung. Eine strafrechtliche Verurteilung wegen terroristischer Delikte erfolgte nicht. Stattdessen wurde der junge Migrant aufgrund gefÃ¤hrlicher Drohung schuldig gesprochen und zu einer milden Strafe von zehn Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

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TÃ¼rke wollte “ein bisschen Angst machen”

Nach Darstellung des Jugendlichen selbst habe er mit seinem Verhalten gezielt provozieren wollen. Sein erklÃ¤rtes Ziel sei gewesen, den Staatsschutz zu verunsichern und diesem “ein bisschen Angst machen” zu wollen. Auch sein Auftreten im Gerichtssaal sorgte fÃ¼r Aufmerksamkeit. Kleidung und Gestik entsprachen Symboliken, die in extremistischen Kreisen Verwendung finden.

15-JÃ¤hriger wollte fÃ¼r Allah sterben

WÃ¤hrend der 15-JÃ¤hrige konkrete AnschlagsplÃ¤ne abstritt, gab er gleichzeitig zu, im Jahr 2025 “PlÃ¤ne gegen Schwule” verfolgt zu haben. DarÃ¼ber hinaus Ã¤uÃŸerte er seine Bereitschaft, “fÃ¼r meinen Gott sterben” zu wollen.

Vorzeitig entlassen, obwohl “extremes Risiko”

Bereits nach der vorangegangenen Verurteilung war der Jugendliche vorzeitig aus der Haft entlassen worden â€“ und das gegen die EinschÃ¤tzung des Fachpersonals. Eine zustÃ¤ndige Psychologin hatte ihn ausdrÃ¼cklich als “extremes Risiko” eingestuft und darauf hingewiesen, dass er innerhalb der Haftanstalt versuche, andere ideologisch zu beeinflussen.

Kurz nach Freilassung ging es wieder los

Nur kurze Zeit nach seiner Freilassung fiel der Jugendliche erneut auf. Er nahm Videos auf, in denen Inhalte mit Bezug zu MÃ¤rtyrertum und Gewalt verherrlicht wurden. Parallel dazu unternahm er Versuche, an Waffen zu gelangen, indem er entsprechende GeschÃ¤fte aufsuchte, jedoch ohne Erfolg.

Als der Angeklagte schlieÃŸlich versucht hatte, Ã¼ber einen Verwandten ein Messer zu beschaffen, schritten die BehÃ¶rden ein. Aufgrund der als akut eingeschÃ¤tzten Gefahr wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

IS-AnhÃ¤nger will unter Scharia leben

In Einvernahmen Ã¤uÃŸerte sich der Jugendliche mehrfach offen zu seinen Ãœberzeugungen. So erklÃ¤rte er unter anderem, er wolle “in einem Land leben, wo die Scharia herrscht, zum Beispiel beim Islamischen Staat.” Zudem gab er an: “Wenn ich einen Reisepass hÃ¤tte, ‘wÃ¤re ich schon lÃ¤ngst dort.'”

Auch gegenÃ¼ber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen Ã¤uÃŸerte er sich klar ablehnend. Er sagte, er habe “einen Hass auf die LGBTIQ”, und erklÃ¤rte, entsprechende Veranstaltungen wÃ¼rden ihn “wÃ¼tend machen, weil sie sich Ã¼ber den Islam lustig machen”.

Jugendlicher bleibt Sicherheitsrisiko

Aus Sicht der zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden stellt der Jugendliche weiterhin ein erhebliches Risiko dar. Es bestehe ein sehr hohes GefÃ¤hrdungspotenzial, dass er kÃ¼nftig “terroristische Gewalt” ausÃ¼ben kÃ¶nnte.