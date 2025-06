Wegen Grazer Amoklauf: FPÖ verschiebt Bundesparteitag in den Herbst

Der 35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen, der am kommenden Samstag, 14. Juni, in Kitzbühel, Tirol, stattfinden hätte sollen, wird in den Herbst verschoben. Grund sind die schockierenden Ereignisse in Graz.

Parteitag unter nach diesem Ereignis unmöglich

Bundesparteiobmann Herbert Kickl sagte in einer Aussendung, dass die schockierenden Ereignisse in Graz einen Parteitag in den kommenden Tagen verunmöglichen würden. Wörtlich meinte er:

Österreich, die FPÖ und ich persönlich sind tief bestürzt und schockiert. Wir werden und wollen die nächsten Tage im Andenken an die Opfer, ihre Familien und Freunde, denen auf schrecklichste Art und Weise das Kostbarste entrissen wurde, als Tage der Ruhe und des Gedenkens gestalten.

Keine Zeit für politische Großveranstaltungen

Alle Dinge hätten ihre Zeit. Jetzt sei die Zeit der Trauer, des Tröstens und der Stille – nicht für politische Großveranstaltungen. Kickl bedankte sich bei allen FPÖ-Landesgruppen für diese gemeinsame Vorgangsweise, den Parteitag zu verschieben. Er soll nun im Herbst 2025 stattfinden.

Zehn Tote und zahlreiche Verletzte

Wie berichtet, gibt es nach einem Amoklauf heute, Dienstag, an einer Grazer Schule zehn Tote. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler hat Dienstagvormittag in einem Grazer Gymnasium in der Dreierschützengasse zahlreiche Menschen getötet und verletzt, darunter nicht nur Schüler, sondern auch eine Lehrerin und der Attentäter selbst. Zunächst sprach das Innenministerium von neun Todesopfern, später bestätigte die Polizei zehn Tote, darunter der Täter. Zudem gibt es laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mindestens zwölf Verletzte, darunter Schwerverletzte.