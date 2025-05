Schellhorn lockt Mitarbeiter mit Gratis-Fitnesscenter und Museumsbesuch

Eine Job-Ausschreibung für die Arbeit im Büro von Deregulierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) sorgt für Staunen. Mitarbeiter werden mit Zusatz-Angeboten gelockt.

Luxus-Dienstwagen und Sonderbüro

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn hat eine einzige Aufgabe: Er soll der Verlierer-Ampel beim Sparen helfen. Bisher hat er aber nur Mehrkosten verursacht: Der Audi-A6-Dienstwagen war ihm zu minder und für die Koordinierung im Außenministerium von Beate Meinl-Reisinger musste ein Sonderbüro her.

“Nebenerwerbspolitiker” mit 17.000-Euro-Gage

In diesem Sonderbüro stehen Schellhorn sieben Mitarbeiter zur Verfügung. Zu wenig, sagt der NEOS-Mann, der sich gerne beim Steak-Essen in einem Hamburger Luxus-Restaurant zeigt und sich mit einer monatlichen Gage von 17.000 Euro selbst als „Nebenerwerbspoltiiker“ bezeichnet.

Zusätzlich acht Mitarbeiter

Wie berichtet, bekommt Schellhorn, der – wie gesagt – eigentlich fürs Sparen in der Regierung zuständig sein soll, daher acht zusätzliche Mitarbeiter. Diese werden im Kabinett des „Spar-Ministers“ nicht nur gut entlohnt, sondern sollen laut Jobausschreibung auch noch mit zusätzlichen Annehmlichkeiten verwöhnt werden.

Homeoffice und Diensthandy

Neben Diensthandy und Laptop, Homeoffice-Vereinbarungen und Gleitzeit, Essensgutscheine und Betriegskindergarten gibt es für die acht von Schellhorn Auserwählten auch eine Zutrittskarte für ein Fitnesscenter und Eintrittskarten für Museen.

Der Staat zahlt alles

Der Staat, also wir Steuerzahler, kommen für alles auf. Bleibt die Frage, ob Sepp Schellhorn den Mitarbeitern in seinen Gastro-Betrieben diese Sonderregelungen auch zubilligt, oder – wenn er als Unternehmer selbst in die Tasche greifen muss – sich doch andere Rahmenbedingungen bei Job-Angeboten ausdenkt.