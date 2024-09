Das sagt Kickl zum historischen Wahlsieg der AfD in Deutschland

Die Wähler hätten sich von der Hexenjagd nicht beeindrucken lassen – und das sei sehr ermutigend. Das sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl unmittelbar nach Bekanntwerden des AfD-Wahlerfolgs in Deutschland.

Klarer Sieg in Thüringen, Kopf-an-Kopf-Rennen in Sachsen

Via Aussendung schickte Kickl seine „herzliche Gratulation“ an die AfD und die Wähler in Thüringen und Sachsen. Tatsächlich war gestern, Sonntag, Historisches passiert: Im Bundesland Thüringen gewann die AfD laut vorläufigem Endergebnis die Wahl haushoch mit 32,8 Prozent und ließ CDU (23,6) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, 15,8) deutlich hinter sich. Ein knappes Rennen gab es in Sachsen, wo sich die CDU mit 31,9 Prozent gegenüber der AfD mit 30,6 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatte.

Das Ergebnis hätte noch weitaus besser aussehen können, wäre die AfD im Vorfeld nicht unnötigerweise auf Distanz zu den Freien Sachsen gegangen, was ihr wohl so manche patriotische Stimme gekostet hat. Vom Verfassungsschutz werden ohnehin beide Parteien als “rechtsextremistisch” geführt und “beobachtet”.

“Bei Ampel sind alle drei Lichter gleichzeitig ausgegangen”

Die Ergebnisse mit den historisch besten Ergebnissen für die AfD sei Ausdruck der Hoffnung auf einen Systemwechsel. Die Systemparteien seien massiv abgestraft worden, analysierte Kickl. Bei der bundespolitischen Ampel seien gleich alle drei Lichter gleichzeitig ausgegangen. Sie hätte mit gesamt nicht einmal 15 Prozent für drei Parteien in beiden Bundesländern die Rechnung für ihre schädliche Politik präsentiert bekommen.

Lektion für Ausgrenzer und Demokratie-Verweigerer

Die Wahlergebnisse, so Kickl weiter, seien überdies eine Lektion für alle Ausgrenzer und Demokratie-Verweigerer, die nun zeigen müssten, ob sie noch lernfähig seien oder ihren Weg in die politische Bedeutungslosigkeit beharrlich fortsetzen wollen.