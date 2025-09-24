Wahltrend Bundestagswahl: AfD überholt erstmals auch hier Union

Die AfD schafft es erstmals, die CDU/CSU im aktuellen Wahltrend für die Bundestagswahl zu schlagen. In der Umfrage belegt die AfD mit 25,9 Prozent den ersten Platz, während die Union mit 25,6 Prozent knapp, aber doch dahinter liegt. Damit setzt die AfD den Trend aus Österreich fort, wo sich immer mehr bürgerlich-konservative Wähler von der ehemals christlich-konservativen Partei ÖVP aufgrund gebrochener Wahlversprechen abwenden und zur einzigen Alternative zum links-“woken” Wahnsinn finden – den Freiheitlichen.

Union und SPD verlieren Mehrheit

Deutlich hinter der Union liegt die SPD mit 14,5 Prozent. Zusammen kommen sie nur noch auf 40,1 Prozent. Damit gibt es in Deutschland keine Mehrheit für die Fortsetzung der Merkel’schen Grenzöffnung in Richtung Bürgergeld für jeden aus dem Orient, der das Zauberwort Asyl sagen kann. Die gebrochenen Wahlversprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz liegen dem bürgerlichen Lager tief im Magen, was sich deutlich in den Umfragen zeigt. Die SPD ist mit ihrer Politik für jenen Bruchteil der Menschen, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, am besten Weg, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Alice Weidel prangert Koalitionspolitik an

In der Bundestagsdebatte um den Haushalt heute, Mittwoch, formuierte AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel scharfe Kritik an Merz’ Reformplänen für Wirtschaft, Sozialhilfe und sogenannten Klimaschutz:

Mit diesem Haushaltsentwurf haben sie sich ein Denkmal gesetzt…Extreme Politik ist, fast eine Billion neue Schulden in nur vier Jahren aufzunehmen. Das sind 50 Prozent aller angehäuften Schulden in den letzten 75 Jahren, obendrauf in nur vier Jahren. Das ist der direkte Marsch in den Staatsbankrott.

Laut Weidel hat die Neuauflage der großen Koalition in der Migrationspolitik das Versagen der Ampel-Vorgänger übertroffen. In den ersten vier Monaten der Kanzlerschaft Merz’ wurden nur 700 Personen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen, hingegen haben im gleichen Zeitraum 32.000 illegale Migranten den Weg ins Asylsystem gefunden. Weidel ordnete Merz’ großtuerische Proklamation einer Migrationswende als das ein, was er ist – ein billiger Bluff.

AfD ist letzte Hoffnung der Union

In ihrer Rede bietet die AfD Vorsitzende der Union an, das Ruder noch herumzureißen, indem die “Brandmauer” gegen ihre Partei beendet und sofortige Maßnahmen gegen den wirtschaftlichen Verfall Deutschlands eingeleitet werden. Dazu gehörten ein Stopp der Energiewende und die Wiederinbetriebnahme der Atomkraft, eine Beendigung aller Subventionen für Solar- und Windkraft, Streichung der CO2 Abgabe, Abschaffung des Bürgergeldes, Verbot staatlicher Finanzierung von NGOs, Verschärfungen in Sachen Einbürgerungen und Migration mit Fokus auf Abschiebungen von Straftätern.

Wenn die Union weitermacht wie bisher, wird sie der SPD nicht nur in den Umfragen, sondern auch bei den nächsten Wahlen in den Abgrund folgen. Eine Koalition mit der AfD wäre für die Union die letzte Hoffnung. In Deutschland besteht augenscheinlich eine bürgerlich-konservative Mehrheit, die dem linken Ideologie-Wahnsinn der letzten Jahre ein Ende setzen möchte – mit einer “Brandmauer” gegen die AfD wird die Union diesen Wünschen der Wähler nicht gerecht.