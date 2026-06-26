Strenge Regeln in AsylunterkÃ¼nften werden endlich umgesetzt

In der Steiermark gilt ab sofort eine strenge, verbindliche Hausordnung in allen AsylunterkÃ¼nften. Die Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) hat am Donnerstag die entsprechende Verordnung beschlossen.

Klare Regeln sorgen fÃ¼r Ordnung

Wer in den organisierten Quartieren untergebracht ist, muss sich kÃ¼nftig an klare Vorgaben halten. Dazu zÃ¤hlen die tÃ¤gliche Unterschrift auf Anwesenheitslisten sowie die Meldung jeder Abwesenheit.

Sparsamkeit bei Strom, Wasser und Heizung ist Pflicht, ebenso der sorgsame Umgang mit MÃ¶beln und Einrichtung. Nacht- und Mittagsruhe sind einzuhalten, um die Nachbarschaft nicht zu stÃ¶ren. Besucher dÃ¼rfen nur bis 22 Uhr bleiben. Wer gegen diese Regeln verstÃ¶ÃŸt oder die Unterkunft ungemeldet verlÃ¤sst, riskiert empfindliche Konsequenzen.

Hilfsarbeit ohne Wenn und Aber

Neu ist die verpflichtende Heranziehung zu zumutbaren HilfstÃ¤tigkeiten im direkten Umfeld der Unterkunft, etwa RasenmÃ¤hen oder SchneerÃ¤umen. Anders als frÃ¼her ist dafÃ¼r keine Zustimmung der grundversorgten Personen mehr nÃ¶tig. Eine zweimalige Weigerung kann bereits zur EinschrÃ¤nkung oder Einstellung der Leistungen fÃ¼hren. Sauberkeit hat oberste PrioritÃ¤t: GÃ¤nge, TreppenhÃ¤user und Flure dÃ¼rfen nicht verschmutzt werden, MÃ¼ll ist korrekt zu trennen und nicht wild zu entsorgen. Bei Verdacht auf extremistische oder terroristische AktivitÃ¤ten mÃ¼ssen die Betreiber sofort die SicherheitsbehÃ¶rden und die zustÃ¤ndige Landesstelle informieren.

Diese Regelungen bauen auf der Novelle des Grundversorgungsgesetzes auf, die bereits nach Begutachtungsphase beschlossen wurde und seit Juni in Kraft ist. Die Hausordnung macht die Vorgaben nun landesweit einheitlich und durchsetzbar. Bisher fehlte eine solche verbindliche landesweite Regelung trotz frÃ¼herer Empfehlungen des Rechnungshofs zur GewÃ¤hrleistung von Ordnung und Sicherheit in den UnterkÃ¼nften.

â€žGrundversorgung ist Schutz auf Zeitâ€œ

Landeshauptmann Kunasek betonte:

Grundversorgung ist Schutz auf Zeit â€“ nicht die Grundlage fÃ¼r einen dauerhaften Aufenthalt in Ã–sterreich. Wer in einer organisierten Unterkunft lebt, hat klare Regeln einzuhalten. Bei VerstÃ¶ÃŸen braucht es klare und konsequente MaÃŸnahmen bis hin zur LeistungskÃ¼rzung.

Asyllandesrat Hannes Amesbauer (FPÃ–) ergÃ¤nzte:

Wie bereits im Regierungsprogramm verankert, bekennt sich die Steiermark zu einem restriktiven Kurs. Personen in Grundversorgung erhalten Schutz und Hilfe auf Zeit. Die jahrelange Willkommenspolitik wird damit beendet.

Er wies darauf hin, dass es um hohe MillionenbetrÃ¤ge gehe, die die Steirer fÃ¼r Asylwerber und Vertriebene aufbringen, ohne dass diese bisher einen Beitrag zu den sozialen Sicherungssystemen geleistet hÃ¤tten.

Ein grundlegender Systemwechsel in der Steiermark

Mit diesen Schritten setzt die blau-schwarze Landesregierung ihren Kurs fort, den Asylstandort Steiermark unattraktiv zu machen. Erst kÃ¼rzlich wurde die Sachleistungskarte landesweit fÃ¼r alle rund 6.200 Grundversorgten eingefÃ¼hrt â€“ als erstes Bundesland auch fÃ¼r ukrainische Vertriebene. Die neue Hausordnung ist der nÃ¤chste Baustein. Sie schafft nicht nur Ordnung in den UnterkÃ¼nften, sondern sendet ein unmissverstÃ¤ndliches Signal: Wer hier Schutz sucht, muss sich an die Regeln halten. Wer das nicht tut, verliert die UnterstÃ¼tzung.