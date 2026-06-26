â€žFrei.Wildâ€œ-SchultÃ¼te verboten: Schule in Coswig will ErstklÃ¤ssler vor â€žrechtsorientiertenâ€œ Werten schÃ¼tzen

In der FrÃ¶bel-Grundschule im sachsen-anhaltischen Coswig wollte ein kleiner Junge zu seinem groÃŸen Tag eine SchultÃ¼te mit dem Logo seiner Lieblingsband â€žFrei.Wildâ€œ mitbringen. Der 15. August steht fÃ¼r ihn und seine Familie als besonderer Moment bevor. FÃ¼r die Schulleitung reichte das aus, um einzugreifen. Ein Schreiben an die Eltern macht unmissverstÃ¤ndlich klar: Die TÃ¼te mit Bezug zur SÃ¼dtiroler Rockband passe nicht in den schulischen Rahmen.

Schule argumentiert mit Erziehungsauftrag

Das Dokument, das die Band Ã¼ber soziale Netzwerke verbreitet hat, argumentiert mit dem Erziehungsauftrag der Schule. Materialien und Symbole im schulischen Kontext mÃ¼ssten â€žkindgerecht, wertschÃ¤tzend sowie politisch und weltanschaulich neutralâ€œ sein, heiÃŸt es darin. â€žFrei.Wildâ€œ werde â€žÃ¶ffentlich als umstritten und teils rechtsorientiert eingeordnetâ€œ, daher seien entsprechende BezÃ¼ge mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht vereinbar. Die Einschulungsfeier dÃ¼rfe keine Inhalte zeigen, die andere verunsichern, ausgrenzen oder zu Konflikten fÃ¼hren kÃ¶nnten. Dem Jungen wird zwar gestattet, die TÃ¼te mitzubringen â€“ doch nur zum privaten Gebrauch auÃŸerhalb der offiziellen Feier und des SchulgebÃ¤udes. Drinnen bleibt sie untersagt.

Was wie eine bÃ¼rokratische Kleinigkeit wirkt, offenbart bei genauerem Hinsehen ein klares Muster: Einfache BÃ¼rger, die ihre Kinder mit etwas PersÃ¶nlichem und Vertrautem feiern wollen, stoÃŸen schnell an Grenzen, wenn das GewÃ¤hlte nicht dem herrschenden Meinungskorridor entspricht.

Philipp Burger kontert mit Ironie und RÃ¼ckgrat

â€žFrei.Wildâ€œ-Frontmann Philipp Burger hat den Vorfall auf seiner Facebook-Seite aufgegriffen und lÃ¤sst keinen Zweifel an seiner Haltung.

Eine SchultÃ¼te mit Frei.Wild-Logos wurde von einer Schule abgelehnt. BegrÃ¼ndung: Unsere Band sei â€žumstrittenâ€œ und â€žteils rechtsorientiertâ€œ. WÃ¼rde man sagen. Da sind wir natÃ¼rlich erleichtert (…) Nicht auszudenken, was passieren kÃ¶nnte, wenn ein ErstklÃ¤ssler mit Werten wie Zusammenhalt, LoyalitÃ¤t, Familie, Respekt und RÃ¼ckgrat eingeschult wÃ¼rde. Am Ende denkt das Kind noch selbststÃ¤ndig oder steht zu seiner Meinung. Wer weiÃŸ, wohin das fÃ¼hrt.

Burger kÃ¼ndigte an, dem betroffenen Jungen einige Band-Shirts zukommen zu lassen, und sprach den Eltern seine volle UnterstÃ¼tzung aus. FÃ¼r ihn steht fest: Hier wird unter dem Deckmantel der NeutralitÃ¤t eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt durchgesetzt und alles, was nicht hineinpasst, wird aussortiert.