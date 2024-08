Clan-Krieg in der Hauptstadt geht weiter – Mann in Restaurant niedergeschossen

In Berlin wurde am Donnerstag, dem 1. August, in einem Lokal ein Mann öffentlich niedergeschossen. Laut Polizei-Informationen, die der Zeitung Bild vorliegen sollen, soll es sich um einen Racheakt zwischen zwei verfeindeten Clans handeln.

Opfer in Lebensgefahr

Das Opfer saß am frühen Abend draußen in einem Restaurant, als plötzlich gegen 18 Uhr Schüsse fielen – zwei trafen ihn, das Opfer sank vor den Augen von Gästen und Passanten auf dem Tisch zusammen. Anschließend wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der verdächtige Schütze wurde noch in der Nähe des Tatortes von der Polizei festgenommen.

Bereits in Nacht vorher Mordversuch

Nach Polizei-Informationen handelt es sich um eine neue Runde in einem Clan-Krieg. Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht zuvor bereits ein bewusstloser, schwer verletzter Mann ausfindig gemacht und ins Krankenhaus gebracht. Die Tat einen Tag später soll ein Racheakt für den vorigen Angriff gewesen sein. Die Polizei hält sich hierzu noch komplett bedeckt. Zumindest kann die Herkunft der Clan-Mitglieder schwer geleugnet werden: Auf einem Pressefoto der gestrigen Tat sieht man den festgenommenen Verdächtigen – mit einem eindeutig „südländischen“ Erscheinungsbild.