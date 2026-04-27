Geldautomatenbande sucht Hauptstadt heim

Seit mehreren Monaten treibt eine Bande von Geldautomatensprengern ihr Unwesen. Wie die B.Z. berichtete, hat sie in “Einkaufszentren in Reinickendorf und Pankow sowie in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf” zugeschlagen. Sowohl das Linden-Center als auch das Biesdorf-Center wurden bereits bestohlen.

TÃ¤ter benutzen hÃ¤ufig SUV

In der Regel schlÃ¤gt die Truppe zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr zu. Laut der B.Z. geht die Polizei “von einer Bande mit festen Mitgliedern aus”, da deren Vorgehen immer dasselbe ist. UngefÃ¤hr eine Stunde vor ihrer jeweiligen Tat stehlen die Gauner ein Auto; der bevorzugte Typ ist ein SUV. Oft tun sie das nahe des Tatorts. Nun kÃ¶nnte man darÃ¼ber spekulieren, ob sie das tun, weil viele Linke in Berlin SUV-Fahrer hassen. Vielleicht stehen die TÃ¤ter ja ideologisch den Linken nahe? Es kann theoretisch aber ebenso gut sein, dass sie SUVs mÃ¶gen und es die Lieblingsmarke vom Bandenboss ist.

Oder aber es ist einfach so, dass die TÃ¤ter darauf spezialisiert sind, genau diesen Fahrzeugtyp zu knacken. WomÃ¶glich haben sie jahrelang SUV geknackt, gestohlen und dann auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. Auf alle FÃ¤lle schlagen sie schnell nach dem Diebstahl des Autos zu. UngefÃ¤hr eine Stunde danach “beginnt die gefÃ¤hrliche Prozedur mit den Explosivstoffen”.

DNA-Beseitigung mit Chlorbleiche

Nach der Sprengung wird die Beute eingesackt und mit dem geklauten Fluchtwagen geflohen. Dann wird das Fahrzeug an einem unbeobachteten Ort gewechselt und die Beute umgeladen. “Um DNA-Spuren zu verwischen, sprÃ¼hen sie das gestohlene Fahrzeug mit Chlorbleiche aus”. Und dann verschwinden sie in der Nacht.