Türkischer Staatspräsident droht Israel mit Invasion

Wegen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und den islamischen Organisationen Hamas und Hisbollah könnte die Türkei in Israel einmarschieren, warnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Töne werden rauer

Erdoğan sprach diese Drohung gestern, Sonntag, während einer Kundgebung seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) aus. Er erklärte:

So wie wir in Karabach und in Libyen eingegriffen haben, werden wir auch hier vielleicht dasselbe tun. Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein, damit wir diese Schritte unternehmen können.