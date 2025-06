Nach israelischen Bombenangriffen droht Krieg mit Regionalmacht Iran

Israel hat in der Nacht auf heute, Freitag, mehrere Ziele im Iran bombardiert. Zu den Zielen des Angriffs gehörten Atomanlagen und militärische Objekte. Parallel dazu wurden führende Militärs und Atomwissenschaftler getötet. Irans Außenminister spricht von einer Kriegserklärung.

Angriffe in mehreren Wellen

Das Pulverfass Naher Osten droht nach den israelischen Bombenangriffen der letzten Nacht vor der Explosion zu stehen. Nach dem Krieg gegen die militanten Terrororganisationen Hisbollah und Hamas scheint man nun deren Schirmherren und Financiers in Teheran den Kampf angesagt zu haben. Ziel ist vor allem die Ausschaltung des Atomprogramms des Mullah-Regimes. Berichten zufolge wurden bei den Angriffen gezielt auch Irans Armeechef Mohammad Bagheri, der Chef der iranischen Revolutionsgarden, Generalmajor Hussein Salami, sowie sechs Atomwissenschaftler getötet.

Berichten iranischer Medien zufolge sollen die israelischen Streitkräfte in den heutigen Mittagsstunden eine weitere Angriffswelle auf Ziele im Iran gestartet haben. Demnach sollen sich Explosionen unter anderen in den Großstädten Tabris und Schiras sowie wieder auf die Urananreicherungs-Anlage Natans ereignet haben.

Angst vor einer Atommacht Iran

In einer Ansprache begründete Israels Premierminister Benjamin Netanyahu den Angriff damit, dass der Iran mit seinem Atomprogramm bereits so weit fortgeschritten sei, dass schon in einem Jahr die erste Atombombe zum Einsatz bereit sein könnte. Wenn Israel jetzt nicht handle, werde es keine neue Generation mehr geben, so der Politiker. Er kündigte an, dass der Militäreinsatz gegen den Iran “so viele Tage wie nötig” dauern werde.

Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem „Präventivschlag“ auf nukleare und militärische Ziele des Mullah-Regimes. Dies sei ein entscheidender Moment in der Geschichte des Staates Israel und in der Geschichte des jüdischen Volkes.

Iran kündigt Vergeltung an

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei drohte Israel nach dem ersten Angriff mit folgenschweren Konsequenzen. Israel müsse mit einer “harten Strafe” rechnen. Außenminister Abbas Araghtschi bezeichnete den Großangriff auf sein Land als “Kriegserklärung”. Israel habe damit alle roten Linien überschritten. Er forderte den UN-Sicherheitsrat dazu auf, sich sofort mit dem Vorfall zu befassen.

In einer ersten Reaktion feuerte der Iran rund 100 Drohnen auf israelisches Staatsgebiet ab. Alle Drohnen sollen abgefangen worden sein.