Umfrage bestätigt: Migration für Österreicher größte Herausforderung

Was bereits bei vielen Bürgern ein offenes Geheimnis ist, bestätigt nun eine große Meinungsumfrage. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gaben die meisten Österreicher an, dass die größte Herausforderung der Europäischen Union die irreguläre Einwanderung sei, nicht der Ukraine-Krieg und schon gar nicht der Klimawandel.

Viele Menschen sehen Zukunft der EU negativ

Zwei Drittel der Befragten sorgen sich um die Sicherheit innerhalb der EU. Auch in anderen Bereichen sind viele Bürger gegenüber der Zukunft der EU pessimistisch eingestellt. Fast jeder zweite sieht die wirtschaftliche Zukunft negativ. Knapp ein Drittel glaubt sogar ganz allgemein an eine schlechte Zukunft der EU. Bei der Umfrage wurden über 25.000 Menschen befragt.

Grüne machen Politik an Interessen der Menschen vorbei

Diese Sichtweise und Themensetzung widersprechen stark dem Bild, das die Regierungsparteien wahrnehmen und vermitteln wollen.

So spricht zum Beispiel die EU-Abgeordnete der Grünen Lena Schilling völlig an der Realität vorbei und behauptet, die Klimakrise sei die größte Herausforderung unserer Zeit. Grünen-Chef Werner Kogler spricht sogar davon, dass es dabei unmittelbar um das Überleben der Menschheit ginge. Zum wichtigsten Thema Migration hingegen heißt es auf der Internetseite des Tiroler Landesverbandes der Grünen wörtlich, dass diese enorm wichtig sei und gesetzliche Hürden gegen diese abgeschafft werden sollen – so geht eine Politik an den wahren Interessen der Menschen vorbei.