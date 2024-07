Jugendlicher mit türkischen Wurzeln wählt bei Nationalratswahl FPÖ

„Ich habe türkische Wurzeln und ich werde dieses Jahr bei der Nationalratswahl die FPÖ wählen“, sagt ein gut integrierter Migrant in einem Video von FPÖ TV. Das Thema „Sicherheit“ habe ihn dazu bewogen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Frauen trauen sich in der Nacht nicht mehr hinaus

Junge Frauen, so der Jugendliche, würden sich Sorgen machen, ob sie in der Nacht überhaupt noch hinaus gehen können. Und er fragt sich: Wie könne es sein, dass man in Österreich und Deutschland darüber nachdenken muss, ob jemand in der Nacht hinaus gehen darf? Sie hätten Angst, dass etwas passieren könnte.

“Wir sind ein Dritte-Welt-Land”

Es gehe darum, so der junge Mann weiter, dass die eigenen Leute beschützt werden müssten. Wenn das nicht möglich sei, „dann sind wir ein Dritte-Welt-Land“. Wenn es um Migration gehe, sei die FPÖ die einzige Partei, die dazu ein vernünftiges Konzept habe. Herbert Kickl würde die Probleme ansprechen, die im Land vorhanden sind.

Immer mehr gut Integrierte wählen FPÖ

FPÖ-Parteichef Kickl hat dieses Video des Jugendlichen mit türkischen Wurzeln auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und gemeint: