Kopftuchverbot in Lokal: FPÃ– stellt sich hinter Salzburger Wirt

Ein einzelner Gastronomiebetrieb in Salzburg hat mit seiner Entscheidung, Kopfbedeckungen â€“ einschlieÃŸlich des Kopftuchs â€“ nicht zuzulassen, eine breitere politische Diskussion ausgelÃ¶st. Die Landeschefin der FPÃ– Salzburg, Marlene Svazek, sprach im GesprÃ¤ch bei â€žexxpress liveâ€œ Klartext. FÃ¼r sie ist klar: â€žIch will keinen Muezzinruf als neue NormalitÃ¤t.â€œ

Entscheidungsfreiheit und gesellschaftspolitische Vorstellungen

Statt sich auf Detailfragen zu konzentrieren, sprach sie sich fÃ¼r die Entscheidungsfreiheit der Wirte aus. Die Salzburger Landeshauptfrau-Stellvertreterin betonte:

Ein Wirt darf Hausregeln aufstellen. Wenn das nicht mehr mÃ¶glich ist, sind wir weit gekommen.

Exxpress-Herausgeberin Eva SchÃ¼tz befÃ¼rwortete das Kopftuchverbot ebenfalls, allerdings aus einer symbolischen Perspektive: Es gehe nicht um Religion, sondern um gesellschaftspolitische Vorstellungen, die man hier nicht haben wolle.

Beide haben dennoch die langfristigen Verschiebungen im Blick. Svazek â€žmÃ¶chte nicht, dass das zur SelbstverstÃ¤ndlichkeit wirdâ€œ. Sie fragte sich: â€žAber was passiert, wenn sie kippen?â€œ

Klare Regeln statt Sozialmigration

Auch die dramatische BevÃ¶lkerungsentwicklung â€“ eine Frau in Ã–sterreich bekommt durchschnittlich nur 1,3 Kinder â€“ kam zur Sprache. Svazek verwies auf ein strukturelles Problem und nannte es ein â€ždemografisches Rechenproblemâ€œ. Die Freiheitliche hat klare Kriterien fÃ¼r Migration:

Qualifizierte Zuwanderung heiÃŸt: Menschen kommen mit Job und Integrationswillen. Das hat mit Sozialmigration nichts zu tun.

SchÃ¼tz ergÃ¤nzte die fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven: Wenn jungen Paaren kaum etwas bleibe, wÃ¼rden sie es sich dreimal Ã¼berlegen, ob sie ein Kind bekommen wollten, so die Exxpress-Herausgeberin. Svazek stimmte zu â€“ ihre Schlussfolgerung: â€žDas geht sich nicht aus.â€œ

Corona-Zeit zeigt: Selbstkritik in der Politik nÃ¶tig

Auch die Corona-Zeit, die weiterhin von den Freiheitlichen im Parlament aufgearbeitet wird, kam zur Sprache. SchÃ¼tz erinnerte an die massive EinschrÃ¤nkung der Meinungsfreiheit und daran, wie schnell damals Grundrechte auÃŸer Kraft gesetzt wurden. Svazek plÃ¤dierte fÃ¼r mehr Selbstkritik in der Politik:

Man muss auch einmal sagen kÃ¶nnen: Das war falsch.