Kameruner stirbt nach Messerattacke eines Türken: Tatmotiv Parklücke

Wie der RBB berichtete, kam es in Berlin zu einem Messermord. Auslöser für die Tat dürfte ein Streit um eine zugeparkte Parklücke gewesen sein.

Polizei nach der Tat attackiert

Nachdem am Donnerstag Polizei und Rettungskräfte gegen 18.00 Uhr am Tatort im Berliner Stadtteil Wedding eintrafen, weil ein 37-jähriger Kameruner mit einem Messer schwer verletzt worden war, versammelten sich etwa 30 bis 40 Freunde und Angehörige vor Ort und behinderten die Beamten bei der Spurensicherung. Nach dem Tod des Kameruners im Krankenhaus griffen sie dann die Polizei tätlich an. Den Beamten warfen sie immer wieder Rassismus vor.

Glasflaschen auf Polizisten

Unter anderem wurden aus der Menge heraus Glasflaschen auf die Einsatzkräfte geworfen, wusste ein Sprecher der Polizei dem RBB zu berichten. Insgesamt wurden fünf Beamte leicht verletzt und es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und Angriffs auf Polizeibeamte sowie Landfriedensbruchs aufgenommen.