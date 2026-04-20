SchlÃ¤gerei von Migranten-Clans nach einem Boxkampf

Im Sport sollte es eigentlich fair und regelkonform zugehen. Nicht so in der bunten, vielfÃ¤ltigen BRD-Hauptstadt, wo verfeindete Migrantenclans aufeinandertreffen. Wie die B.Z. berichtete, kam es zu einer SchlÃ¤gerei zwischen den Miri und den Abou-Chaker.

Miri gewinnt Boxkampf

Grund dafÃ¼r war ein Boxkampf, bei dem “ein Boxer der berÃ¼chtigten Miri-Familie einen AngehÃ¶rigen” des Abou-Chaker-Clans “mit K.o. besiegt hatte”. Infolgedessen stÃ¼rmten die Leute von Abou-Chaker den Ring, weil ihnen das Ergebnis des Zweikampfes nicht passte. Der ganze Fall von Migrantengewalt ereignete sich in der Halle an der Paul-Heyse-StraÃŸe in Prenzlauer Berg.

Die Orientalen gingen mit FÃ¤usten aufeinander los und bewarfen sich mit StÃ¼hlen. Neun Personen wurden verletzt. Zudem wurde Pfefferspray durch den Raum gesprÃ¼ht. Danach “flÃ¼chteten die tatverdÃ¤chtigen AngehÃ¶rigen mit mehreren Fahrzeugen”. Die Polizei ermittelt nun wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung. Man kann sich das Ergebnis der Ermittlungen jedoch denken; es wird kaum Konsequenzen geben. LÃ¶sen lieÃŸe sich das ganze Problem nur durch eine Politik der Remigration. Dann kÃ¶nnen die Clans ihre Probleme in ihren HerkunftslÃ¤ndern austragen, anstatt auf deutschem Boden.