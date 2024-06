Kickl empört, weil Fußball-EM-Hit gegen Niederlande nicht im ORF gezeigt wurde

FPÖ-Chef Herber Kickl freut sich in den sozialen Medien über die grandiosen Erfolge des österreichischen Nationalteams bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Gleichzeitig findet er es extrem peinlich, dass der ORF Spitzenspiele wie gegen die Niederlande nicht überträgt.

Privatsender ServusTV schafft EM-Übertragung, ORF nicht

Diesen historischen Sieg über die Fußball-Großmacht Niederlande (3:2) hat gestern, Dienstag, nämlich nicht der Zwangsgebühren-Sender ORF übertragen, sondern der Privatsender ServusTV. Der ORF zeigte zur gleichen Zeit die andere Partie in der Gruppenphase, nämlich Frankreich gegen Polen (1:1).

“Schämt ihr euch nicht?”

Kickl spricht auf Facebook von „Blamage“ für den ORF. Wörtlich meinte er:

Lieber ORF! Schämt ihr euch eigentlich gar nicht? Die Österreicher zockt man, ohne mit der Wimper zu zucken, mit der Haushaltsabgabe so richtig ab, aber wenn es um solche sportlichen Ereignisse geht, versagt man komplett. Das ist doch MEGA-PEINLICH, was man sich am Küniglberg erlaubt. Hauptsache, die ORF-Bonzen bekommen ihre fetten Rekordgagen ausbezahlt.

Haushaltsabgabe abschaffen

Der FPÖ-Parteichef fragte zudem, was „manche Herrschaften im ORF“ eigentlich beruflich machen würden, wenn sie es nicht einmal zusammenbringen, so einen EM-Hit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auszustrahlen. Kickl sieht sich einmal mehr darin bestätigt, nach der Nationalratswahl am 29. September die Haushaltsabgabe abzuschaffen, sollten ihn die Österreicher zum Volkskanzler wählen.