Chinesisches Drachenboot-Rennen eroberte im Nu Bürger in Korneuburg

Eine traditionelle chinesische Sportart eroberte gestern, Samstag, im Nu die Bürger in Korneuburg: der Drachenboot-Cup im Donau-Altarm in der stillgelegten Werft der Stadt.

Augenausmalen des Drachen

Peter Widhalm vom Drachenboot-Cup, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Österreich-Chinesischen Verein AC-ECI mit Präsident Lei Chen durchführte, hatte sich zum ersten Mal für diesen Ort der Austragung entschieden. 24 Boote waren angetreten, nachdem die chinesische Botschafterin in Österreich, Qi Mei, und der Bürgermeister von Korneuburg, Christian Gepp (ÖVP), mit dem Augenausmalen des Drachen den offiziellen Startschuss für das Rennen gaben.

Der Vertreter von LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Landtagsabgeordneter Hubert Keyl (2.v.r.), die dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl (3.v.r.) und Botschafterin Qi Mei (4.v.r.) waren Zaungäste beim Drachenboot-Rennen.

Team aus China war nicht zu schlagen

Extra aus China war die Mannschaft aus Suzhou, die Suzhou Youth Chambers of Commerce, angereist – und gewann prompt den Hauptbewerb vor Takeda, Vienna Bio Center und Allianz Blue Warriors. Ihren Triumph feierten sie anschließend bei einem Heurigen in Hagenbrunn. Im Spaßbewerb ging der Sieg an die Vienna Pink Dragons, die mit ihrer Teilnahme vor allem auf die Brustkrebserkrankung aufmerksam machen wollten und so nebenbei gleich den Sieg einheimsten.

Die chinesische Botschafterin Qi Mei und der Bürgermeister von Korneuburg, Christian Gepp, beim traditionellen Augenausmalen vor dem Start des Drachenboot-Rennens.

Viele Prominente am Ufer

Die Veranstaltung im Industriedenkmal Werft zog nicht nur zahlreiche Korneuburger Bürger an, sondern auch prominente Besucher wie die Dritte Präsidentin des Landtages in Niederösterreich, Eva Prischl (SPÖ), oder den Vertreter von Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer, Landtagsabgeordneten Hubert Keyl (FPÖ), sowie den Präsidenten der Freiheitlichen Wirtschaft in Wien, Ronald Walter.

Die Veranstalter des Drachenboot-Cups sagten, dass sie im Juni 2025 ihre Veranstaltung erneut in der Werft Korneuburg abhalten wollen. Dann aber mit noch mehr lokalen Teilnehmern an den Rennen, wo bis zu 25 Paddler und ein Trommler, der den Takt vorgibt, in einem Boot sitzen.

Das Aufwärmen für das Rennen gestaltete jedes Team ganz individuell.