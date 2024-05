Rücktritts-Forderung der ÖVP an Hafenecker wurde zum Bumerang

Ausgerechnet zwei Wochen vor der EU-Wahl am 9. Juni berichtet der Mainstream, dass FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wegen angeblich gefälschter Covid-Zertifikate angeklagt wird. Ob da der „tiefe Staat“ der ÖVP sein Spielchen treibt?

Politisches Motiv als Hintergrund

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich bereits seit 2022 gegen Hafenecker, der schon damals politische Motive als Hintergrund der Ermittlungen in den Raum gestellt hatte. Zudem hatte er beteuert, für den Besuch eines Fußballspiels in Ungarn im Jahr 2021 einen negativen PCR-Test vorlegen zu können.

„Ich bin geschockt: FPÖ-Hafenecker droht 1 Jahr Gefängnis!“

Auf dem YouTube-Kanal „Neue Normalität“ macht sich der Moderator über die Vorwürfe gegen Hafenecker lustig. Unter dem Titel „Ich bin geschockt: FPÖ-Hafenecker droht 1 Jahr Gefängnis!“ wird auch seine „Backerbsen-Affäre“ im Jahr 2020 satirisch beleuchtet. Damals hatte den FPÖ-Generalsekretär jemand vernadert, weil er beim Abholen von bestellten Speisen während der Wartezeit ein Bier getrunken hatte. Unzensuriert berichtete.

Facebook-Eintrag der ÖVP geht nach hinten los

Völlig humorlos agiert dagegen die ÖVP, die auf Facebook ein Bild von Hafenecker mit den Zeilen „Anklage wegen Datenfälschung: Treten Sie zurück, Herr Hafenecker!“ postete. Allerdings ging dieser Facebook-Eintrag nach hinten los. In den Kommentaren wird die ÖVP regelrecht zerrissen.

Hier ein kleiner Ausschnitt aus den Kommentaren (inklusive Rechtschreibfehler):

Eva Traby

Was nicht noch alles! Einfach nur furchtbar diese Einheitsparteien!

Margit Major

wenn man daran denkt wie viele Menschen unter den schrecklichen Nebenwirkungen und sogar Todesfälle dieser Wunderimpfung die gar nichts gehalten hat was versprochen wurde, gelitten haben dann kann ich nur jedem gratulieren der sich nicht dazu zwingen ließ und dann wegen einem Papierl das sowieso auch wieder fragwürdig ist , es gab so viele Betrügereien mit diesen Tests , vielleicht zu Gefängnis verurteilt wird , da blicke durch wer will , für mich ist das die verkehrte Welt…….

Lukas Alton

Ich wäre dafür, dass die Akteure der Volkspartei zurücktreten welche unsere Bevölkerung während der Corona Zeit gespalten und terrorisiert haben.

Peter Schönhill

Das zeigt aber noch mehr, dass er Widerstand leistete gegen diese authoritäre Vorgangsweise der Impfzwänge!

Günther Entinger

Da müsste die ganze Volkspartei zurück treten. Dadurch sind alles Verbrecher.

August Schoenwetter

Wenn es so gewesen wäre, dann hat er recht gehabt. Ein netter Versuch vor den Wahlen. Einfach gesagt kinderrein.

Billiger gehts nicht von ÖVP.

Anton Binder

Sorry liebe ÖVP aber für eure Regierungsarbeit und besonders für die Coronapolitik müsstet ihr als erstes zurücktreten! Konzentriert euch endlich auf die wichtigen Baustellen! Dank euch haben wir ja davon genug!

Paul Füreder

Glücklicherweise sitzen in der ÖVP ausschließlich Heilige (Christen ?)….

Veronika Lucovnik

ÖVP treten Sie zurück! Die schlechteste Partei aller Zeiten.

Fritz Rahm

Zurücktreten sollte die beiden Regierungspartein, durch ihr präpotentes Corona und Pandemieverhalten!!!!

Angelika Stalman

Meine Güte. Dafür sollte er einen Preis bekommen für Hausverstand und Intelligenz. Die Test Befürworter und Propaganda Treiber die mit diesen nichtssagenden Tests Milliarden in den Bach geschwemmt haben, gehören hingegen hinter Gitter.

Franz Gius

Je mehr die ÖVP gegen die FPÖ hetzt desto sicherer bin ich mir diese zu wählen.

Wilfried Payr

Herr Stocker, Herr Hanger, Herr Sobotka, Herr Karner, Frau Edtstadler…….Treten -sie- zurück. Man muss EX BM Häupl recht geben : Die Vorwahlzeit ist fokussierte Dummheit !