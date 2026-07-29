Weniger als die HÃ¤lfte der Afghanen, Syrer und Iraker erwerbstÃ¤tig

Neue Daten des Ã–sterreichischen Integrationsfonds (Ã–IF) zeigen, welche NationalitÃ¤ten in Ã–sterreich besonders hÃ¤ufig arbeitslos sind. Beim Bezug von Sozialhilfe zeigen sich zudem klare regionale Schwerpunkte, insbesondere in Wien.

Nur 44 Prozent der Afghanen, Syrer und Iraker in Arbeit

Im Jahr 2025 lag die ErwerbstÃ¤tigenquote von Migranten und Personen mit Migrationshintergrund bei 69 Prozent, wÃ¤hrend sie in der BevÃ¶lkerung ohne Migrationshintergrund 76 Prozent erreichte. Deutlich niedriger fiel sie bei Afghanen, Syrern und Irakern aus: In dieser Gruppe waren durchschnittlich 44 Prozent erwerbstÃ¤tig.

Zwischen einzelnen Herkunftsregionen zeigen sich zudem Unterschiede: TÃ¼rken und Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien weisen ErwerbstÃ¤tigenquoten von 64 beziehungsweise 72 Prozent auf.

Migranten-Frauen arbeiten viel seltener

Innerhalb der Gruppe aus Afghanen, Syrern und Irakern bestehen erhebliche Differenzen zwischen den Geschlechtern. WÃ¤hrend 56 Prozent der MÃ¤nner erwerbstÃ¤tig waren, lag die Quote bei Frauen lediglich bei 24 Prozent.

Auch bei der Arbeitslosigkeit zeigen sich starke Abweichungen. WÃ¤hrend die allgemeine Arbeitslosenquote in Ã–sterreich 2025 bei 7,4 Prozent lag, betrug sie bei Syrern 33 Prozent, bei Somaliern 30 Prozent und bei Afghanen 23 Prozent. Bei Frauen lagen die Werte noch hÃ¶her und erreichten 43, 40 und 37 Prozent.

Sozialhilfe-Paradies Wien bleibt Migranten-Magnet

Beim Bezug von Sozialhilfe beziehungsweise Mindestsicherung zeigen sich ausgeprÃ¤gte regionale Unterschiede. Von den rund 95.600 Asylanten und subsidiÃ¤r Schutzberechtigten, die im Jahr 2025 entsprechende Leistungen erhielten, lebten etwa 73.400 im rot-pink regierten Wien. Das entspricht einem Anteil von 77 Prozent.