Versprochen â€“ gebrochen: Familiennachzug lÃ¤uft trotz versprochenem Stopp

Im Wahlkampf und vor dem Amtsantritt der Bundesregierung war die Botschaft unmissverstÃ¤ndlich: Der Familiennachzug solle ausgesetzt werden.

AnkÃ¼ndigung ohne Wirkung

Vertreter von CDU und CSU stellten dies als Teil einer umfassenden Migrationswende dar. Doch die kam nicht.

Seit Juli 2025 ist lediglich der regulÃ¤re Familiennachzug zu subsidiÃ¤r Schutzberechtigten fÃ¼r zwei Jahre ausgesetzt. Dabei handelt es sich um Menschen, die weder als Asylberechtigte noch als FlÃ¼chtlinge im engeren rechtlichen Sinn anerkannt sind, denen in ihren HerkunftslÃ¤ndern aber schwere Gefahren drohen. HÃ¤rtefÃ¤lle bleiben weiterhin mÃ¶glich.

Kein allgemeiner Stopp

Der entscheidende Punkt: Die Regelung erfasste nur einen Teil des Familiennachzugs. AngehÃ¶rige anerkannter FlÃ¼chtlinge, Asylberechtigter, FachkrÃ¤fte und weiterer DrittstaatsangehÃ¶riger konnten unter den jeweils geltenden Voraussetzungen weiterhin Visa erhalten. Und erhielten sie.

Mehr als 50.000 FamiliennachzÃ¼gler

Das zeigt sich auch in den Zahlen des AuswÃ¤rtigen Amts. Im ersten Halbjahr 2026 wurden demnach 53.598 Visa zum Familiennachzug erteilt. Sollte sich diese Entwicklung in der zweiten JahreshÃ¤lfte Ã¤hnlich fortsetzen, kÃ¶nnte die Zahl der erteilten Visa im Gesamtjahr erneut Ã¼ber 100.000 liegen.

Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2024 wurden 63.637 Visa erteilt, 2025 knapp 57.000. Damit ist der Familiennachzug zwar gegenÃ¼ber den Vorjahren rÃ¼cklÃ¤ufig. Von einer Aussetzung kann aber nicht gesprochen werden.

Versprechen und Gesetz fallen auseinander

Zumal schon vor der Neuregelung der Familiennachzug eingeschrÃ¤nkt war. Seit 2018 galt ein monatliches Kontingent. Die â€žAussetzungâ€œ verschÃ¤rfte die Vorgaben zwar, betraf aber die Mehrheit aller FÃ¤lle des Familiennachzugs gar nicht.

Nicht einmal die MinimalankÃ¼ndigung umgesetzt

Auch bei den subsidiÃ¤r Schutzberechtigten verschwanden die Visa nicht von einem Tag auf den anderen. Argumentiert wird, dass Verfahren bereits vor Inkrafttreten der â€žAussetzungâ€œ weit fortgeschritten waren oder Zusagen schon vorlagen. Zudem galten auch jede Menge Ausnahmen fÃ¼r besondere HÃ¤rtefÃ¤lle.

Der angekÃ¼ndigte Kurs bleibt begrenzt

Ein Jahr spÃ¤ter lÃ¤sst sich deshalb festhalten: Der Familiennachzug wurde nicht ansatzweise in der GrÃ¶ÃŸenordnung gestoppt, wie er nach den AnkÃ¼ndigungen zu erwarten gewesen wÃ¤re. Er wurde in einem begrenzten Bereich ausgesetzt, wÃ¤hrend Zehntausende Visa weiterhin erteilt werden.