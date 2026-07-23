Regulierungswahn der EU: Vaillant muss â€žGreen iQ-Logosâ€œ entfernen

Die Firma Vaillant muss jetzt das Logo â€žGreen iQ-Logosâ€œ, das die Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte darstellt, bis Anfang September entfernen. Diesen bÃ¼rokratischen Aufwand verdankt das Unternehmen einer neuen EU-Richtlinie.

Verbraucher sollen besser geschÃ¼tzt werden

â€žUnglaublich, mit welchem Mist sich unsere Politiker in der EU hergeben und beschÃ¤ftigenâ€œ, Ã¤rgert sich ein Vailant-Mitarbeiter, der uns eine interne Mail der Firmenleitung zugeschickt hat. Darin werden die BeschÃ¤ftigten um Mithilfe bei der Entfernung des bald verbotenen Logos gebeten. Demnach sollen sie Rollups, Plakate, Drucksorten, auf denen das â€žGreen iQ-Logoâ€œ zu sehen ist, entsorgen, und dieses auf Webseiten und SchauraumgerÃ¤ten entfernen.

Die Richtlinie der EU mit der Kurzbezeichnung EmpCo ist ab 1. September anzuwenden. Sie soll laut EU die Verbraucher gegen unlautere Praktiken fÃ¼r den Ã¶kologischen Wandel besser schÃ¼tzen.