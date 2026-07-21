Wenn selbst Banken zweifeln: FPÃ– warnt vor zentralem EU-Zahlungssystem

BrÃ¼ssel arbeitet unbeirrt am digitalen Euro. In einem Pilotprojekt bei der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und mehreren nationalen Zentralbanken des Eurosystems werden die Funktionen des digitalen Euro getestet.

Skepsis bleibt

Aus Ã–sterreich wurden die Raiffeisen Bank International (RBI) und die BAWAG ausgewÃ¤hlt. Der Testlauf startet in der zweiten JahreshÃ¤lfte 2027, dauert zwÃ¶lf Monate und soll die technischen und operativen AblÃ¤ufe in der Praxis prÃ¼fen.

Doch die Testbanken sind nicht glÃ¼cklich. Besonders die Raiffeisen Bank International hÃ¤lt nach eigenen Angaben an ihrer â€žgrundsÃ¤tzlich skeptischen Haltungâ€œ gegenÃ¼ber dem Projekt fest:

Unsere grundsÃ¤tzlich skeptische Haltung zur Frage, ob ein digitaler Euro aus Sicht der europÃ¤ischen SouverÃ¤nitÃ¤t tatsÃ¤chlich erforderlich ist, hat sich nicht verÃ¤ndert. Gleichzeitig erkennen wir an, dass der digitale Euro entwickelt und eingefÃ¼hrt wird.

Nutzen bis heute unklar

FÃ¼r FPÃ–-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm ist dies ein deutliches Signal:

Wenn selbst groÃŸe GeschÃ¤ftsbanken, die unmittelbar in das Projekt eingebunden sind, unverÃ¤ndert Zweifel am tatsÃ¤chlichen Nutzen des digitalen Euro Ã¶ffentlich Ã¤uÃŸern, dann zeigt das vor allem eines: Bis heute kann die EU niemandem in der Fachwelt Ã¼berzeugend erklÃ¤ren, welches Problem diese quasi-staatliche Blockchain Ã¼berhaupt lÃ¶sen soll.

Kritik an zentralem Zahlungssystem

Nach Ansicht Kolms werde der digitale Euro von der EuropÃ¤ischen Union als bloÃŸe ErgÃ¤nzung zu bestehenden ZahlungsmÃ¶glichkeiten dargestellt und mit der AbhÃ¤ngigkeit von den USA erklÃ¤rt. Dahinter stecke jedoch weit mehr:

TatsÃ¤chlich entsteht mit dem digitalen Euro schrittweise eine potenzielle Gleichschaltung des europÃ¤ischen Zahlungsverkehrs und der GeschÃ¤ftsbanken unter dem Regime der EZB.

Sie warnt davor, dass kÃ¼nftig ein zentral entwickeltes und gesteuertes Zahlungssystem an die Stelle des bisherigen Wettbewerbs zwischen Banken und Zahlungsdienstleistern treten kÃ¶nnte. Der digitale Euro wÃ¤re â€žein potenzielles Einfallstor fÃ¼r mehr Zentralisierung, Ãœberwachung oder politische Eingriffe in den Zahlungsverkehrâ€œ.

Mehr Wettbewerb statt Zentralismus

Kolm verweist darauf, dass die USA ihr Projekt eines digitalen Dollars gestoppt hÃ¤tten. Gleichzeitig arbeiteten europÃ¤ische Banken bereits an marktwirtschaftlichen Alternativen fÃ¼r den digitalen Zahlungsverkehr.

Europa braucht Wettbewerb und Innovation, nicht immer neue staatliche Parallelstrukturen, nicht immer noch mehr EU-Zentralismus.

Wenn die EU tatsÃ¤chlich mehr geopolitische UnabhÃ¤ngigkeit im Zahlungsverkehr erreichen wolle, sollte sie private europÃ¤ische LÃ¶sungen stÃ¤rken, statt eine digitale ZentralbankwÃ¤hrung aufzubauen, deren Mehrwert bis heute unklar bleibt.

Linke rufen immer nach â€žmehr Staatâ€œ

Diese ZusammenhÃ¤nge sieht etwa die SPÃ– nicht. EU-Abgeordnete und WÃ¤hrungssprecherin Evelyn Regner sieht im digitalen Euro â€žein zentrales Puzzleteil, um Europa aus seiner AbhÃ¤ngigkeit zu befreienâ€œ. Sie fordert eine â€žstabile europÃ¤ische Zahlungsinfrastruktur, in Ã¶ffentlicher statt privater Handâ€œ.

Dem hÃ¤lt Kolm entgegen: Politische Freiheit bedeute auch, zwischen unterschiedlichen Zahlungsmitteln und Anbietern wÃ¤hlen zu kÃ¶nnen. â€žGenau diese Vielfalt wird durch den digitalen Euro unter Druck gesetzt werden. EuropÃ¤er brauchen mehr Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr und nicht weniger!â€œ

Forderung nach vollstÃ¤ndiger Transparenz

Parteikollege Roman Haider sieht im digitalen Euro keinen zusÃ¤tzlichen Nutzen fÃ¼r BÃ¼rger oder Wirtschaft. Der europÃ¤ische Zahlungsverkehr funktioniere bereits zuverlÃ¤ssig. Stattdessen drohten zusÃ¤tzliche BÃ¼rokratie, neue Regulierungen und grÃ¶ÃŸere technische AbhÃ¤ngigkeiten.

Die Freiheitlichen verlangen daher umfassende Informationen Ã¼ber die tatsÃ¤chlichen Ziele des Projekts sowie Ã¼ber dessen Kosten und langfristige Folgen. Kolm dazu:

Die BÃ¼rger haben ein Recht darauf zu erfahren, warum Milliarden Euro in ein System investiert werden sollen, dessen Nutzen selbst von beteiligten GeschÃ¤ftsbanken infrage gestellt wird. Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, ist Skepsis nicht nur berechtigt, sondern notwendig.

Weitere Kritik aus den Reihen der Freiheitlichen

Die Bedenken beschrÃ¤nken sich nicht auf die nationale Ebene. Im EU-Parlament warnen die FPÃ–-Abgeordneten Gerald Hauser und Roman Haider seit langem vor den mÃ¶glichen Folgen einer digitalen ZentralbankwÃ¤hrung.

Hauser verweist darauf, dass selbst europÃ¤ische DatenschutzbehÃ¶rden vor den Risiken umfassender Datenerfassung warnen.

Geplante Anfrage an die EZB

Nach seiner EinschÃ¤tzung kÃ¶nnten Identifizierungspflichten, Halteobergrenzen sowie GeldwÃ¤sche- und BetrugsprÃ¼fungen dazu fÃ¼hren, dass Zahlungsdaten umfangreich verarbeitet werden.

Um hier mehr Klarheit zu erhalten, kÃ¼ndigte Hauser eine parlamentarische Anfrage an die EuropÃ¤ische Zentralbank an.