AfD gewinnt in Umfragen weiter dazu

In der aktuellen Insa-Sonntagsumfrage konnte die AfD ihren Vorsprung auf die Union erneut vergrÃ¶ÃŸern. WÃ¤re am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kÃ¤me die patriotische Partei auf stolze 29 Prozent. Sie legt damit gegenÃ¼ber der Vorwoche um einen Prozentpunkt zu. Gleichzeitig verliert die aus CDU und CSU bestehende Union einen Punkt und fÃ¤llt auf 21 Prozent zurÃ¼ck.

Alternative acht Prozent vor Union

Der Abstand zwischen beiden Parteien wÃ¤chst damit wieder auf acht Prozentpunkte, nachdem er zuletzt auf sechs Punkte geschrumpft war. Bei den Ã¼brigen Parteien gibt es ebenfalls VerÃ¤nderungen. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 13 Prozent. Damit liegt die Partei weiter gleichauf mit den GrÃ¼nen auf Platz drei, die sich ebenfalls um einen Punkt verbessert haben. Die Linke verliert einen Punkt und steht nun bei zehn Prozent. Auch das BSW verliert einen Punkt und erreicht nur noch drei Prozent. Die FDP liegt weiter bei vier Prozent. Sowohl BSW als auch FDP wÃ¼rden den Einzug in den Bundestag damit erneut verpassen. Auf die sonstigen Parteien entfallen sieben Prozent.

Die Befragung fand noch vor dem RÃ¼cktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef statt. Damit ist derzeit noch offen, ob und wie die AffÃ¤re um die Leihmutterschaft des CDU-Politikers und dessen RÃ¼cktritt die WÃ¤hler beeinflussen wird. Man kann jedoch davon ausgehen, dass nun weitere konservative WÃ¤hler von der Union zur AfD Ã¼berlaufen werden.