Am Flughafen MÃ¼nchen ist eine entscheidende HÃ¼rde fÃ¼r den Bau eines eigenen Abschiebeterminals gefallen.

Entscheidung vom Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft stimmte am vergangenen Dienstag dem Projekt mehrheitlich zu. Damit kÃ¶nnen sowohl der Bauauftrag vergeben als auch ein langfristiger Mietvertrag mit dem Bund abgeschlossen werden.

Das GebÃ¤ude soll von der Flughafen MÃ¼nchen GmbH errichtet und anschlieÃŸend an den Bund vermietet werden. Benutzt werden soll es ausschlieÃŸlich von der deutschen Bundespolizei, die auch fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung der RÃ¼ckfÃ¼hrungsflÃ¼ge verantwortlich sein wird.

36.000 Abschiebungen pro Jahr mÃ¶glich

Nach den Planungsunterlagen kÃ¶nnten dort bis zu 100 Menschen pro Tag fÃ¼r die RÃ¼ckfÃ¼hrung auf LinienflÃ¼gen abgefertigt werden.

ZusÃ¤tzlich wÃ¤ren bei voller Auslastung tÃ¤glich bis zu zwei CharterflÃ¼ge mÃ¶glich.

Linker Widerstand konnte die Entscheidung nicht verhindern

Gegen das Vorhaben hatten sich FlÃ¼chtlingsorganisationen, linke Gruppierungen und die Gewerkschaft Verdi ausgesprochen. Rund 50 Organisationen warnten davor, dass MÃ¼nchen zu einer bundesweiten oder sogar europÃ¤ischen Drehscheibe fÃ¼r Abschiebungen werden kÃ¶nnte.

Auch MÃ¼nchens grÃ¼ner OberbÃ¼rgermeister Dominik Krause kÃ¼ndigte Widerstand an. Abschiebungen im groÃŸen Stil sollten seiner Ansicht nach nicht zum GeschÃ¤ftsmodell des Flughafens gehÃ¶ren. Dennoch setzte sich im Aufsichtsrat die Mehrheit fÃ¼r das Projekt durch.

Land Bayern gegen MÃ¼nchen

Der Freistaat Bayern, in dem noch die CSU die FÃ¤den der Macht in HÃ¤nden hÃ¤lt, hat 51 Prozent an der Flughafengesellschaft, der Bund 26 Prozent und die Stadt MÃ¼nchen 23 Prozent. Bund und Freistaat verfÃ¼gen damit gemeinsam Ã¼ber eine klare Mehrheit.

Abschiebungen sind damit nicht mehr nur eine fallweise BehÃ¶rdenmaÃŸnahme, sondern eine DauermaÃŸnahme mit jederzeit verfÃ¼gbarer logistischer Infrastruktur. Der Staat bereitet sich damit darauf vor, RÃ¼ckfÃ¼hrungen planbarer, hÃ¤ufiger und in grÃ¶ÃŸerem Umfang vorzunehmen.

Vor eineinhalb Jahren noch gescheitert

Eine ganz Ã¤hnliche Forderung wurde eineinhalb Jahre zuvor in Ã–sterreich erhoben. Im Dezember 2024 schlug der damalige Linzer FPÃ–-BÃ¼rgermeisterkandidat Michael Raml vor, den Flughafen Linz-HÃ¶rsching auch als Abschiebeflughafen zu nutzen. Ein eigenes Terminal sollte sicherstellen, dass der gewÃ¶hnliche Flugbetrieb nicht beeintrÃ¤chtigt werde.

Der oberÃ¶sterreichische Asyllandesrat Christian DÃ¶rfel von der Ã–VP wollte sich damals mit dem Vorschlag inhaltlich kaum auseinandersetzen. Er bezeichnete ihn wenige Wochen vor der Linzer BÃ¼rgermeisterwahl als â€žWahlkampfmanÃ¶verâ€œ.

Von Wirklichkeit Ã¼berrollt

Doch die Ã–VP kann die Entwicklungen nicht aufhalten. Die MÃ¼nchner Entscheidung zeigt, in welche Richtung die Politik geht.

Eine aktuelle Gesamtzahl aller aufgrund des Asyl- und Vertriebenenrechts in Ã–sterreich lebenden Menschen verÃ¶ffentlicht das Innenministerium nicht. Von 2015 bis einschlieÃŸlich Mai 2026 wurden in Ã–sterreich insgesamt 454.397 AsylantrÃ¤ge registriert. ZusÃ¤tzlich wurden von 2015 bis Ende MÃ¤rz 2026 insgesamt 46.977 Personen im Rahmen des Asyl-Familiennachzugs nach Ã–sterreich geholt.

Potenzial fÃ¼r Abschiebeflughafen

Allein von JÃ¤nner bis Mai 2026 weist das Innenministerium bei mehreren wichtigen Herkunftsgruppen hohe Anteile negativer Entscheidungen aus: bei tÃ¼rkischen StaatsangehÃ¶rigen 84 Prozent, bei Moldauern 93 Prozent, bei Syrern und russischen StaatsangehÃ¶rigen jeweils 66 Prozent sowie bei Somaliern 55 Prozent.

Frage der GlaubwÃ¼rdigkeit

Ein Rechtsstaat verliert an GlaubwÃ¼rdigkeit, wenn ein negatives, rechtskrÃ¤ftiges Verfahren regelmÃ¤ÃŸig ohne tatsÃ¤chliche Folge bleibt. Wer keinen Schutzanspruch und auch kein anderes Aufenthaltsrecht besitzt, muss grundsÃ¤tzlich ausreisen. Wenn freiwillige Ausreisen verweigert werden, wird ein Abschiebeflughafen notwendig. MÃ¼nchen schlÃ¤gt bereits den Weg Richtung Remigration ein.