Blutiger Messerangriff in Asylantenheim: Polizei fahndet nach 19-jÃ¤hrigem Syrer

In einem Asylantenheim in Witten (Nordrhein-Westfalen) ist es zu einer schweren Messerattacke gekommen. Ein 19 Jahre alter Syrer soll einen 39-jÃ¤hrigen Iraker so schwer verletzt haben, dass akute Lebensgefahr besteht. Nach der Tat verschwand der Syrer; mÃ¶glicherweise trÃ¤gt er das Messer noch immer bei sich. Die Polizei sucht derzeit mit groÃŸem Aufgebot nach ihm.

Streit zwischen Asylanten endet blutig

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Freitag gegen ein Uhr in der Unterkunft an der BraukstraÃŸe. Nach bisherigen Erkenntnissen war dem Angriff ein Streit vorausgegangen, der sich offenbar bereits seit lÃ¤ngerer Zeit zugespitzt hatte. Als die Lage eskalierte, soll der Syrer mehrfach auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Der 39-JÃ¤hrige verlor dabei nach Angaben der Polizei viel Blut. Er wurde mit lebensgefÃ¤hrlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort auf die Intensivstation verlegt. Ob er Ã¼berlebt, ist derzeit noch unklar.

Syrer floh â€“ womÃ¶glich mit Tatwaffe

Direkt nach dem Angriff ergriff der VerdÃ¤chtige die Flucht aus dem Asylantenheim. Daraufhin leitete die Polizei eine groÃŸ angelegte Fahndung ein. Neben zahlreichen EinsatzkrÃ¤ften wurden auch ein Hubschrauber und ein speziell trainierter Mantrailer-Hund eingesetzt. Ein Polizeihund nahm die FÃ¤hrte auf und verfolgte sie Ã¼ber mehrere Kilometer bis in das Dortmunder Stadtgebiet.

Besonders problematisch aus Sicht der Ermittler: Das mutmaÃŸlich verwendete Messer wurde bislang nicht gefunden. Deshalb schlieÃŸen die Beamten nicht aus, dass der Gesuchte weiterhin bewaffnet ist. Der Mann soll dunkle, mittellange Haare und ein Tattoo am Hals haben. Zur Tatzeit habe er zudem eine graue Jacke und eine blaue Hose getragen.

Polizei bittet um Hinweise

Unter der Leitung von Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann wurde inzwischen eine Mordkommission eingesetzt. Sie soll die HintergrÃ¼nde der Tat aufklÃ¤ren. Die Polizei ruft Zeugen auf, Hinweise zum Aufenthaltsort des 19-JÃ¤hrigen zu melden. Angaben kÃ¶nnen bei jeder Polizeidienststelle oder unter 0234/909-4441 gemacht werden.