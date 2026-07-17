FPÃ– fordert Konsequenzen: Zigeuner-Familien campieren seit Wochen im Metahofpark

Im Metahofpark in Graz stehen seit Wochen Zelte. Zigeuner-Familien haben sich dort eingerichtet, nutzen den Ã¶ffentlichen GrÃ¼nraum als Dauerlager und haben offenbar angebotene staatliche Quartiere ausgeschlagen. Was fÃ¼r Grazer streng verboten ist â€“ illegales Campieren im Park â€“, wird hier zur gelebten Praxis. FPÃ–-Landesrat Hannes Amesbauer schlÃ¤gt nun Alarm und fordert die Stadt auf, endlich zu handeln.

Illegales Campen im Metahofpark seit Wochen

Der Park im Bezirk Lend nahe dem Hauptbahnhof ist ohnehin kein unbeschriebenes Blatt. Wegen DrogenkriminalitÃ¤t und konkreter GefÃ¤hrdung von MinderjÃ¤hrigen gilt dort seit Oktober 2024 eine Schutzzone nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Die Verordnung wurde seither mehrfach verlÃ¤ngert â€“ zuletzt im FrÃ¼hjahr 2026 fÃ¼r weitere sechs Monate. Polizei und BehÃ¶rden stellten Drogen sicher, sprachen Betretungsverbote aus und fÃ¼hrten Schwerpunktkontrollen durch. Genau in dieses ohnehin belastete Areal haben sich nun Zigeuner-Familien dauerhaft eingenistet.

Amesbauer spricht Klartext

Laut Amesbauer ist die Lage klar geregelt: Der Bund prÃ¼ft den Aufenthaltsstatus. Wird ein Vertriebenenstatus oder Ã¤hnliches festgestellt, ist das Land Steiermark fÃ¼r die Unterbringung zustÃ¤ndig. Doch wer diese Hilfe wie einen Hotelservice behandelt und nach persÃ¶nlichen Vorlieben wÃ¤hlt, verwirkt den Anspruch. Wer angebotene Unterkunft ablehnt, kann nicht eigenmÃ¤chtig ein Ã¶ffentliches GelÃ¤nde besetzen und zur Alternative erklÃ¤ren. Der Landesrat formuliert es unmissverstÃ¤ndlich:

Jetzt muss die Stadt Graz handeln, den Park rÃ¤umen lassen und ihn wieder uneingeschrÃ¤nkt fÃ¼r die Grazer BevÃ¶lkerung nutzbar machen.

Wer Hilfe ablehnt, verwirkt den Anspruch

Die ZustÃ¤ndigkeiten sind eindeutig verteilt. Der Bund entscheidet Ã¼ber den rechtlichen Status. Das Land kÃ¼mmert sich um UnterstÃ¼tzung, wenn dieser Status gewÃ¤hrt wird. Die Stadt Graz ist fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Raum und dessen Nutzung verantwortlich. Illegales Campieren ist laut geltendem Recht niemandem erlaubt â€“ weder Ã–sterreichern noch Zuwanderern. Wer staatliche Angebote ausschlÃ¤gt, sendet ein klares Signal: Man will die Hilfe nicht, sondern die eigenen Regeln. In einem solchen Fall gibt es auch keine Verpflichtung, in Ã–sterreich zu bleiben.

Amesbauer macht den Kontrast deutlich: WÃ¤hrend normale BÃ¼rger Regeln einhalten und Parks nicht einfach besetzen dÃ¼rfen, wird hier offenbar mit zweierlei MaÃŸ gemessen. Die Stadt hat nun die Pflicht, den Park zu rÃ¤umen und den Grazern zurÃ¼ckzugeben. Alles andere wÃ¤re ein weiteres Signal der SchwÃ¤che gegenÃ¼ber jenen, die das System testen.

Stadt Graz am Zug â€“ oder wieder nur AnkÃ¼ndigungen?

Der Metahofpark steht exemplarisch fÃ¼r ein grÃ¶ÃŸeres Muster. In der Steiermark gibt es seit der Novelle des Landes-Sicherheitsgesetzes eine Handhabe gegen illegales Campieren auÃŸerhalb von CampingplÃ¤tzen. Andere Gemeinden haben entsprechende Verordnungen erlassen. Graz hat das bislang nicht getan. Die Folge: BehÃ¶rden bewegen sich oft im juristischen Graubereich, Verfahren ziehen sich hin, und Ã¶ffentliche FlÃ¤chen bleiben blockiert. Ã„hnliche VorfÃ¤lle mit Zigeuner-Gruppen gab es in den vergangenen Jahren mehrfach in der Steiermark und anderen BundeslÃ¤ndern â€“ mit denselben Problemen bei RÃ¤umung, Hygiene und Akzeptanz in der BevÃ¶lkerung.