Vier Festnahmen bei Schwerpunktaktion: Syrische Dealer wollten Zivilpolizisten Drogen verkaufen

Eine eine umfassende Kontrollaktion der Wiener Polizei in mehreren Bereichen der Stadt fÃ¼hrte am gestrigen Donnerstag zu einer kuriosen Begegnung mit zwei syrischen Drogendealern. Auch Migranten aus anderen LÃ¤ndern gingen den Fahndern ins Netz.

Schwerpunktaktion an berÃ¼chtigter Waffenverbotszone

Unter anderem an der Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz sowie Teile der Inneren Stadt waren die Beamten unterwegs. Im Mittelpunkt standen MaÃŸnahmen gegen verschiedene Formen der KriminalitÃ¤t, insbesondere im Zusammenhang mit Jugendlichen, Suchtmitteln, illegalem Aufenthalt und VerstÃ¶ÃŸen gegen bestehende Waffenverbote. Eingesetzt wurden KrÃ¤fte des Stadtpolizeikommandos Ottakring, der Bereitschaftseinheit Wien sowie des Landeskriminalamts.

Syrer tappten in die Falle

Ein erster Zugriff erfolgte am Nachmittag in der Johannesgasse: Gegen 15 Uhr boten zwei Syrer im Alter von 22 und 26 Jahren einem zivilen Ermittler Cannabisharz zum Kauf an. Die Situation stellte sich jedoch als Falle heraus â€“ beide MÃ¤nner wurden unmittelbar festgenommen.

Auch RumÃ¤ne war mit Drogen unterwegs

Parallel dazu kam es in Ottakring zu weiteren Amtshandlungen. Bei einer Kontrolle eines 26-jÃ¤hrigen RumÃ¤nen stellten Polizisten etwa 20 Gramm Cannabiskraut sicher. Gegen ihn wurde Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet.

Zwei Serben gingen ebenfalls ins Netz

Nur kurze Zeit spÃ¤ter wurde ein 34-jÃ¤hriger Serbe in der Ottakringer StraÃŸe angehalten. Gegen den Mann lagen offene Verwaltungsstrafen in HÃ¶he von insgesamt 6.112,50 Euro vor. Da er den Betrag nicht begleichen konnte, erfolgte seine Festnahme.

In einem weiteren Fall Ã¼berprÃ¼ften Beamte einen 33-jÃ¤hrigen serbischen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass fÃ¼r ihn ein aufrechtes Einreiseverbot fÃ¼r Ã–sterreich bestand. Auch hier wurde Anzeige erstattet, diesmal nach dem Fremdenpolizeigesetz.

Vier Festnahmen, acht Anzeigen, 37 IdentitÃ¤tsfestellungen

Im Zuge der gesamten Schwerpunktaktion nahm die Polizei insgesamt vier Personen fest, wobei drei Festnahmen auf Grundlage der Strafprozessordnung und eine nach dem Verwaltungsstrafgesetz erfolgten. ZusÃ¤tzlich wurden mehrere Anzeigen gelegt: drei nach dem Suchtmittelgesetz, vier nach dem Verwaltungsstrafgesetz sowie eine nach dem Fremdenpolizeigesetz.

DarÃ¼ber hinaus fÃ¼hrten die EinsatzkrÃ¤fte 37 IdentitÃ¤tsfeststellungen durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 40,5 Gramm Cannabisharz, 20 Gramm Cannabiskraut sowie 145 Euro Bargeld sichergestellt. Quelle: LPD Wien