Kein Geld fÃ¼r Wiens Altbauten: Fonds bleibt auch 2027 ausgesetzt

Die rot-pink gefÃ¼hrte Stadt Wien hat sich von der Erhaltung der schÃ¶nen, prÃ¤chtigen Altbauten in Wien verabschiedet.

FÃ¶rderung weder 2026 noch 2027

Seit mehr als fÃ¼nf Jahrzehnten hatte der Wiener Altstadterhaltungsfonds die Restaurierung historischer GebÃ¤ude, die in der Regel mit betrÃ¤chtlichen Kosten einhergeht, unterstÃ¼tzt. Seit 1972 wurden rund 255 Millionen Euro fÃ¼r den Erhalt von mehr als 4.600 GebÃ¤uden investiert.

Schon in den letzten Jahren gab es kaum noch Geld dafÃ¼r. 2006 waren es noch 8,69 Millionen Euro, 2024 nur noch 2,6 Millionen Euro. Seit 2026 gibt es Ã¼berhaupt keine Mittel mehr. Und auch 2027 wird es keine FÃ¶rderung geben.

Auf St. Nimmerleinstag verschoben

Die Stadtregierung begrÃ¼ndet die MaÃŸnahme mit SparzwÃ¤ngen. Der Schutz historischer GebÃ¤ude bleibe dennoch ein wichtiges Ziel, versichert die parteilose, von der SPÃ– nominierte KulturstadtrÃ¤tin Veronica Kaup-Hasler.

Der Fonds solle seine TÃ¤tigkeit wieder aufnehmen, sobald es die finanzielle Situation der Stadt zulasse. Einen konkreten Zeitpunkt fÃ¼r die Wiederaufnahme nannte sie allerdings nicht.

FPÃ– spricht von kulturpolitischem Versagen

Scharfe Kritik kommt vom Kultursprecher der Wiener FPÃ–, Landtagsabgeordnetem Lukas Brucker. Er sieht in der vollstÃ¤ndigen Aussetzung nicht nur eine finanzpolitische Entscheidung, sondern eine GefÃ¤hrdung des historischen Stadtbildes:

Der Altstadterhaltungsfonds ist kein Luxusprojekt, sondern ein unverzichtbares Instrument zum Schutz der historischen Bausubstanz.

Ã–VP macht Schuldenpolitik verantwortlich

Auch die Wiener Ã–VP kritisiert die Entscheidung. Kultursprecherin Judith Edelmann und Planungssprecherin Elisabeth Olischar hatten bereits Ende des vergangenen Jahres vor einer SchwÃ¤chung des Altstadtschutzes gewarnt. Dass die FÃ¶rderung nun weiterhin nicht zur VerfÃ¼gung stehe, verschÃ¤rfe das Problem und sei ein â€žfatales Signal fÃ¼r den Erhalt des baukulturellen Erbes unserer Stadtâ€œ. Die Aussetzung sei keine zwangslÃ¤ufige Entwicklung, sondern eine Folge der hohen Verschuldung und falscher politischer PrioritÃ¤ten.