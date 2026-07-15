Iraker nach Amokfahrt in Anstalt eingewiesen

Ein 42-jÃ¤hriger Iraker ist nach einer lebensgefÃ¤hrlichen Fahrt auf der A9 im Raum Graz vorlÃ¤ufig in eine Anstalt eingewiesen worden. Das Grazer Straflandesgericht folgte damit am gestrigen Dienstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Unterbringung ist allerdings noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Amok-Iraker raste auf Bauarbeiter zu

Der Migrant, der die schwedische StaatsangehÃ¶rigkeit besitzt, soll Ende April bei Seiersberg am Knoten Graz-Webling (Bezirk Graz-Umgebung) in eine Baustelle geraten sein und dort Arbeiter gefÃ¤hrdet haben. Ein Arbeiter berichtete, das Auto sei nur knapp an ihm vorbeigerast. Kurz darauf fuhr der Iraker als Geisterfahrer weiter und steuerte erneut auf einen Bauarbeiter zu.

Fahrt endete mit Unfall

Auch danach hÃ¶rte die Wahnsinns-Fahrt nicht auf. Im Plabutschtunnel soll er in Schlangenlinien gefahren sein, im Gratkorntunnel zwang er einen Motorradfahrer zu einer Notbremsung. SchlieÃŸlich endete die Fahrt mit einem absichtlich herbeigefÃ¼hrten Unfall.

Absicht oder nicht?

GegenÃ¼ber der Polizei hatte der Amokfahrer zunÃ¤chst angegeben, er sei absichtlich in das andere Auto gefahren, um festgenommen zu werden. Vor Gericht nahm er diese Darstellung zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, der Unfall sei nicht absichtlich passiert. Er habe nicht klar denken kÃ¶nnen, sich verfolgt gefÃ¼hlt und geglaubt, sein Navi sei gehackt worden.

Anwalt: Im Irak “fliegen links und rechts die Bomben”

Sein Anwalt hatte eine ErklÃ¤rung fÃ¼r seinen Zustand und die UmstÃ¤nde der Fahrt. Und die ist bemerkenswert: Vor der Tat habe er sich einen Monat im Irak aufgehalten, wo “links und rechts die Bomben fliegen” – dabei gibt es in dem Land bereits seit 2017 keine Kriegshandlungen mehr.

In der Kleinen Zeitung wurde der Verteidiger des “Schweden” auÃŸerdem so zitiert:

Mein Mandant ist Energy-Drink-Hersteller im Burn-Out-Zustand mit sehr vielen Kunden. FamiliÃ¤re Probleme mit der pubertierenden Tochter tun ihr Ãœbriges. Dazu kommt Stress, weil mein Mandant auch Erfinder ist.

Iraker schizophren und hochgefÃ¤hrlich

Ein Gutachter diagnostizierte Schizophrenie und sprach von einem hohen FremdgefÃ¤hrdungspotenzial. Wegen dieses Befunds beantragte die Staatsanwaltschaft die Einweisung, der das Gericht vorlÃ¤ufig folgte.