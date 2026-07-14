Klare Verhältnisse – Alles für Österreich: Ein reich bebildertes Zeitdokument für politisch Interessierte.

Foto: unzensuriert.at

FBI-Bildungsarbeit

14. Juli 2026 / 14:23 Uhr

70 Jahre FPÖ: Geschichte, Ideen und politische Entwicklung einer Bewegung

Dieses Buch zeichnet die Entwicklung der Freiheitlichen Partei Österreichs von ihren historischen Wurzeln bis in die Gegenwart nach. Auf rund 300 Seiten werden u.a. die prägenden Persönlichkeiten, politischen Wendepunkte und gesellschaftlichen Debatten der vergangenen sieben Jahrzehnte dargestellt – von der Gründung der FPÖ im Jahr 1956 über die Ära Jörg Haider bis zur aktuellen politischen Entwicklung unter Herbert Kickl.

Historische Analysen, Zeitzeugenberichte, Interviews und zahlreiche Abbildungen vermitteln einen umfassenden Einblick in die Geschichte des sogenannten „Dritten Lagers“ und die Rolle der FPÖ im politischen System Österreichs. Thematisiert werden unter anderem Oppositionspolitik, Regierungsbeteiligungen, europäische Entwicklungen sowie zentrale gesellschafts- und wirtschaftspolitische Positionen der Freiheitlichen.

Ein reich bebildertes Zeitdokument für politisch Interessierte, Historiker und alle, die sich mit der Entwicklung der österreichischen Innenpolitik auseinandersetzen möchten.

GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Über das Bestellformular auf:
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
Entgeltliche Einschaltung

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

14.

Juli

14:23 Uhr
14. Juli 2026

70 Jahre FPÖ: Geschichte, Ideen und politische Entwicklung einer Bewegung

14. Juli 2026

EU plant 8,58 Milliarden für linksfeministische Projekte

14. Juli 2026

Nach einem Monat im Amt: WKO-Bankenchefin erhielt Gehaltsplus von 8.000 Euro

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram