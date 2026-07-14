70 Jahre FPÖ: Geschichte, Ideen und politische Entwicklung einer Bewegung

Dieses Buch zeichnet die Entwicklung der Freiheitlichen Partei Österreichs von ihren historischen Wurzeln bis in die Gegenwart nach. Auf rund 300 Seiten werden u.a. die prägenden Persönlichkeiten, politischen Wendepunkte und gesellschaftlichen Debatten der vergangenen sieben Jahrzehnte dargestellt – von der Gründung der FPÖ im Jahr 1956 über die Ära Jörg Haider bis zur aktuellen politischen Entwicklung unter Herbert Kickl.

Historische Analysen, Zeitzeugenberichte, Interviews und zahlreiche Abbildungen vermitteln einen umfassenden Einblick in die Geschichte des sogenannten „Dritten Lagers“ und die Rolle der FPÖ im politischen System Österreichs. Thematisiert werden unter anderem Oppositionspolitik, Regierungsbeteiligungen, europäische Entwicklungen sowie zentrale gesellschafts- und wirtschaftspolitische Positionen der Freiheitlichen.

Ein reich bebildertes Zeitdokument für politisch Interessierte, Historiker und alle, die sich mit der Entwicklung der österreichischen Innenpolitik auseinandersetzen möchten.

GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Über das Bestellformular auf:

www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren

Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Entgeltliche Einschaltung