Nach einem Monat im Amt: WKO-Bankenchefin erhielt Gehaltsplus von 8.000 Euro

Nur einen Monat nach ihrer Bestellung zur GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Bundessparte Banken in der Ã–VP-nahen Wirtschaftskammer (WKO) hat Eva Landrichtinger eine groÃŸzÃ¼gige GehaltserhÃ¶hung erhalten. Demnach wurde ihr Monatsgehalt um rund 8.000 Euro brutto angehoben â€“ begrÃ¼ndet mit angeblichen â€žbesonders guten Leistungenâ€œ.

Dickes Gehaltsplus nach nur einem Monat

Landrichtinger hatte die Funktion im November 2025 Ã¼bernommen. Zuvor war sie als Kabinettschefin sowie GeneralsekretÃ¤rin im Ã–VP-gefÃ¼hrten Arbeits- und Wirtschaftsministerium tÃ¤tig. Bereits Anfang Dezember â€“ und damit rund einen Monat nach ihrem Amtsantritt â€“ erfolgte eine auÃŸerordentliche HÃ¶herreihung. Hintergrund war laut Rechnungshof, dass ihr im Zuge der Gehaltsverhandlungen mÃ¼ndlich ein Jahresbruttogehalt von rund 160.000 Euro zugesagt worden sei.

Was waren die besonderen Leistungen?

TatsÃ¤chlich belief sich ihr Jahresbruttogehalt schlieÃŸlich auf etwa 163.000 Euro, was einem monatlichen Einkommen von rund 11.650 Euro entspricht. Die Wirtschaftskammer begrÃ¼ndete die GehaltserhÃ¶hung mit besonderen Leistungen. Diese seien jedoch nicht dokumentiert gewesen, kritisiert auch der Rechnungshof.

Bankenchefin erhÃ¤lt abgesagte LohnerhÃ¶hung Ã¼ber Umwege

Eigentlich war fÃ¼r alle Mitarbeiter der Wirtschaftskammer eine regulÃ¤re GehaltserhÃ¶hung von 4,2 Prozent vorgesehen. Die darÃ¼ber hinausgehende individuelle Anhebung wurde nach massiver Kritik zwar zurÃ¼ckgenommen â€“ Landrichtinger behielt das Plus jedoch.

Aufsichtsratsfunktion spÃ¤t ausgewiesen

Ein weiterer Kritikpunkt des Rechnungshofs: Angaben zu NebentÃ¤tigkeiten. Landrichtinger hatte demnach erklÃ¤rt, keine Aufsichtsratsmandate auszuÃ¼ben. TatsÃ¤chlich steht sie jedoch dem Gremium der Schloss SchÃ¶nbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft vor. Dass diese Funktion sei erst spÃ¤ter transparent ausgewiesen wurde, bemÃ¤ngelt auch der Rechnungshof.

Luxus-Reisen wÃ¤hrend Teuerungs-Krise

Bereits in ihrer frÃ¼heren Funktion als GeneralsekretÃ¤rin im Arbeits- und Wirtschaftsministerium war Landrichtinger in die Ã¶ffentliche Kritik geraten. WÃ¤hrend der Teuerungskrise hatte sie, wie berichtet, nach ihrer Ernennung im September 2022 zunÃ¤chst mehrere Urlaubsreisen unternommen â€“ darunter Aufenthalte in Rom, der Toskana sowie auf Bali.

WKO-Reform nur durch Ende der Zwangsmitgliedschaft

Eine Sanierung der WKO wÃ¤re jedenfalls nur mit dem Ende der Zwangsmitgliedschaft, wie von der FPÃ– gefordert, mÃ¶glich. Eine wirkliche Reform und finanzielle Neuaufstellung der WKO wÃ¤ren nur so mÃ¶glich, argumentieren die Freiheitlichen schon seit Jahren; nur durch Freiwilligkeit kÃ¶nnten Machtstrukturen, Interessenkonflikte und fehlende Rechenschaftspflichten beseitigt sowie eine transparentere und wettbewerbsfÃ¤higere Organisation entstehen.