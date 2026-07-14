EU plant 8,58 Milliarden fÃ¼r linksfeministische Projekte

Die EuropÃ¤ische Kommission hat ihren Vorschlag fÃ¼r den nÃ¤chsten MehrjÃ¤hrigen Finanzrahmen 2028 bis 2034 vorgelegt und will das EU-Budget auf zwei Billionen Euro erhÃ¶hen. Gleichzeitig soll die Zahl der Programme von bisher 52 auf 16 reduziert werden. Das wird von der Kommission als Schritt in Richtung mehr FlexibilitÃ¤t, Einfachheit und Zielgenauigkeit verkauft. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, welche Ideologien BrÃ¼ssel damit fÃ¶rdern will.

Neues EU-Programm fÃ¼r linke Projekte

Zu den neuen Instrumenten zÃ¤hlt nÃ¤mlich AgoraEU mit einem Volumen von 8,58 Milliarden Euro. Das Programm bÃ¼ndelt Kultur, Medien, Demokratie sowie BÃ¼rgerrechte und Werte unter einem Dach. Es vereint damit die bisherigen StrÃ¤nge von Creative Europe fÃ¼r Kultur und Medien mit dem CERV-Programm fÃ¼r Citizens, Equality, Rights and Values. AuffÃ¤llig ist allerdings, dass der frÃ¼here sektorÃ¼bergreifende Strang von Creative Europe, der bisher mit rund 0,2 Milliarden Euro ausgestattet war, in der neuen Struktur nicht mehr als eigener Titel aufscheint.

AgoraEU kann sich als neues EU-Megaprogramm besonders stark auf linksfeministische Projekte auswirken, indem es gezielt solche Organisationen unterstÃ¼tzt. Durch die BÃ¼ndelung bisher getrennter FÃ¶rderlinien wÃ¼rde fÃ¼r solche Projekte noch mehr Geld zur VerfÃ¼gung stehen. Die Kommission gab explizit an, dass Mittel Ã¼ber das laufende CERV-Programm als auch Ã¼ber AgoraEU an “feministische Organisationen und Frauenrechtsorganisationen”Â flieÃŸen sollen.

EU-Parlament zeigt sich skeptisch

Auch im EuropÃ¤ischen Parlament fiel die erste Reaktion auf den Gesamtvorschlag deutlich verhalten aus. Abgeordnete kritisierten, dass das Budget die Mitgliedstaaten gegeneinander ausspielen kÃ¶nnte. Dazu kommen Bedenken wegen geplanter KÃ¼rzungen bei Landwirtschaft und Agrarsubventionen sowie mangelnder Transparenz im Verfahren.

Johan Van Overtveldt, Vorsitzender des Haushaltsausschusses im EU-Parlament, sprach von einem “nicht guten Start”, weder inhaltlich noch beim Verfahren. Er erinnerte daran, dass fÃ¼r die Annahme des Vorschlags eine absolute Mehrheit im Parlament nÃ¶tig ist. Die Verhandlungen dÃ¼rften sich bis Ende 2027 ziehen, erste offizielle Reaktionen von Parlament und Rat werden im Herbst 2025 erwartet.